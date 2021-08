Zeuthen

Eigentlich geht es bei der alljährlichen Veranstaltung „WasserKultur“ Zeuthen des ortsansässigen Kulturvereins traditionell auf die MS Olympia, auf der den Besuchern ein umfangreiches Kulturprogramm aus Literatur, Kunst und Musik dargeboten wird.

Durch die Corona-Pandemie musste die Veranstaltung im letzten Jahr ausfallen, doch nun war es wieder soweit. Am 22. August fand nach einjähriger Pause die WasserKultur Zeuthen wieder statt. Doch anders als sonst ging es für die Besucher statt auf das Wasser, an den Zeuthener See am Fontaneplatz.

Etwa 80 Gäste kamen trotz Regenschauer zu der Veranstaltung. Sie lauschten der Band Wacker & friends und den Worten des Schulzendorfer Schriftstellers Micheal G. Fritz, der aus seinem Buch „La vita è bella“ las.

Besonders beeindruckt waren die Besucherinnen und Besucher von den Kunstwerken, die vor Ort von den Malerinnen und Malern entstanden. So konnte man den Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und dabei zusehen, wie Landschaftsbilder gestaltet wurden. Ein „Nachmittag für die Seele“ fasste Gabriele Figge vom Zeuthener Kulturverein den Tag zusammen.

Begeisterte Besucher trotz Regenschauer. Knapp 80 Gäste erfreuten sich an der „Wasserkultur“ Zeuthen. Quelle: vono

Am 5. September findet die nächste Veranstaltung des Vereins statt. Diesmal werden die Besucher im Kirchgarten der Martin-Luther-Kirche in Zeuthen empfangen. Das „Kalliope-Team“-Konzert erzählt ab 15 Uhr „Erstaunliche Geschichten um berühmte Menschen und bekannte Lieder – Thomas Mann und der Lindenbaum“. Der Eintritt ist frei, daher wird um Spenden gebeten.

Von Joice Saß