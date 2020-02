Zeuthen

Der Zeuthener Jugendclub soll schöner und moderner werden. Und vor allem wieder von mehr Jugendlichen genutzt werden. Gerade einmal eine Handvoll Teenager besuchen die Jugendeinrichtung der Gemeinde aktuell noch regelmäßig.

Den Jugendclub in der Dorfstraße 12 in Miersdorf gibt es seit Ende der 90er-Jahre. Auch die Ausstattung stammt größtenteils noch aus dieser Zeit. Sven Genschow will das ändern. Der 35-Jährige ist erst seit Kurzem der neue Leiter des Jugendclubs. Er hat sich vorgenommen, das verstaubte Erscheinungsbild der Jugendeinrichtung grundlegend aufzupolieren. Damit die Umgestaltung gelingt, will er sogar einen Raumausstatter engagieren. Auch die Jugendlichen selbst sollen die Möglichkeit bekommen, Ideen und Wünsche abzugeben.

Kein Platz für Jugendliche

Zocken am PC, Tischtennis und Billard – das alles gehört zwar zur Standardausstattung eines Jugendclubs. Doch ist es auch noch zeitgemäß? Sven Genschow will aus seinem Jugendclub wieder eine Anlaufstelle – oder besser noch – eine Ideenschmiede für die Zwölf- bis 25 Jährigen aus Zeuthen und den umliegenden Gemeinden machen.

„Jugendliche brauchen Rückzugsorte“, sagt Genschow. Gerade im sogenannten Speckgürtel um Berlin gebe es immer weniger Freiräume für Teenager und junge Erwachsene: „Im ländlichen Raum gibt es vielleicht noch genügend Platz, aber hier nicht.“ Ob am Zeuthener See, auf Spielplätzen, vor dem Supermarkt am Bahnhof oder am Waldrand: „Unsere Jugendlichen werden von A nach B gescheucht. Sie sind überall unerwünscht“, konstatiert der Erzieher und angehende Sozialarbeiter.

Spontanpartys am Zeuthener See

Hintergrund: Inbesondere im Sommer, wenn das Wetter besser wird, wird der Siegertplatz am Zeuthener See für Jugendliche zum beliebten Treffpunkt, meist zum Leid der Anwohner. In diesem Jahr wird dort zwar gebaut. In den vergangenen Sommern eskalierte die Lage am Siegertplatz allerdings mehrfach. Die Gemeinde Zeuthen sah sich gezwungen, einen Sicherheitsdienst zu beauftragen. Die Polizei fuhr in den Abendstunden Streife, um am Ufer für Ruhe zu sorgen.

Sven Genschow kann die Aufregung nicht nachvollziehen: „Wir Erwachsenen sollten uns mal an die eigene Nase fassen“, verteidigt er die Jugend. Nicht nur junge Erwachsene schlügen gelegentlich über die Stränge. „Auf jedem Dorffest ist es laut und wird getrunken. Das findet grundsätzlich auch niemand falsch“, so Genschow.

Jugendlichen wieder mehr zutrauen

Er plädiert dafür, in Zeuthen einen Raum für Feierlichkeiten, den auch Jugendliche nutzen dürfen, zu schaffen. „Wir müssen ihnen das Recht einräumen, auch mal unbeaufsichtigt zu sein“, meint der 35-Jährige. Nach der Schule in den Jugendclub. Dahin, wo Eltern und Lehrer nicht nerven – Jugendclubs seien nicht nur wichtig für ihre Besucher, sondern auch für die Gesellschaft, findet Genschow. Im Idealfall lernen die Jugendlichen dort, Verantwortung zu übernehmen, für sich und ihre eigene Zukunft, aber auch für andere. „Wir müssen unseren Jugendlichen mehr zutrauen und ihnen auch Verantwortung übertragen.“

Um die Jugendlichen künftig wieder besser als bisher zu erreichen, müsse sich der Zeuthener Jugendclub künftig mehr nach deren Bedürfnissen richten. „Das fängt schon bei den Öffnungszeiten an“, sagt Genschow. Der Jugendclub hat an den meisten Tagen bloß von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Am späten Abend sowie samstags und sonntags hat der Club im alten Miersdorfer Ortskern zu.

Ungestört abhängen, ohne zu stören

Darüber hinaus ist der Jugendclub eingezäunt. Im Vorgarten gibt es eine Tischtennisplatte. Gemütliche Sitzgelegenheiten oder ein Pavillon, unter dem sich die Jugendlichen auch bei schlechtem Wetter aufhalten könnten: Fehlanzeige.

Auch das will Genschow ändern: „Die Kids wollen für sich sein. Da kann ich so viele Angebote machen, wie ich will.“ Er will flexiblere Öffnungszeiten etablieren und sich dafür einsetzen, dass die Jugendlichen im Ort ab und zu einfach mal ungestört abhängen können – und zwar ohne, dass sich Erwachsene über sie beschweren.

Von Josefine Sack