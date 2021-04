Zeuthen

Sei frech, wild und wunderbar, soll Astrid Lindgren einmal gesagt haben. Es ist das Motto, das Tanja und Matthias Zeising und ihre beiden Töchter begleitet. Sich nicht unterkriegen lassen, mit Fantasie und Mut durchs Leben wirbeln und mutig verrückte Ideen umsetzen – das gehört zum Alltag der Familie.

„Mit Homeschooling und Homeoffice ist es für uns als Familie ein wenig anders als sonst. Es ist eine ruckelige Zeit, die uns ungebremst durch die Erlebnisse schleudert“, sagt Tanja Zeising. Wie viele Familien stellt Corona das Paar, das die Kreativwerkstatt „Lönneberga“ und die Werbeagentur „Neonrausch“ betreibt, vor große Herausforderungen.

Kreativität steht aber für sie nach wie vor ganz vorn. Deshalb haben Tanja Zeising und ihre Familie während des ersten Lockdowns gemeinsam ein Buchprojekt realisiert: „Karamella Propeller und der magische Polkadot“. Das Zirkusmächen Karamella erzählt vom quirlig lustigen Artistenleben und was sich alles verändert, als sie einen magischen Zirkuswagen von ihrer Uroma zum 10. Geburtstag geschenkt bekommt. In ihm befindet sich ein – im wahrsten Sinne des Wortes – zauberhaftes Kochbuch. Nach dessen Anleitung können Karamellbonbons zubereitet werden, mit deren Hilfe das Mädchen mit den blauen Locken und ihr Freund Carlo in den Orient katapultiert werden. Dort bestehen sie spannende Abenteuer.

Geprägt durch Pippi Langstrumpf

„Den Text habe ich schon vor sechs Jahren mit meiner kleinen Tochter entwickelt. Mama, erzähl bitte eine Geschichte … wer kennt das nicht“, sagte Tanja Zeising schmunzelnd. Sie selbst sei geprägt durch Pippi Langstrumpf.

Als der erste Lockdown kam und mit ihm das Arbeitspensum heruntergefahren werden musste, erinnerte sich die Autorin an das Manuskript in der Schublade. „Uns wurde damals bewusst, dass es uns verdammt gut geht. Wir haben unsere Villa Kunterbunt, einen Garten und Zugang zu vielen Geschichten.“

So sieht das Buch aus, das man jetzt kaufen kann. Quelle: Heidrun Voigt

Sie holte den Entwurf hervor, überarbeitete ihn mit ihrer damals 13-jährigen Tochter Rosa und die vier Jahre jüngere Lilo machte die Illustrationen – fantasievolle Aquarelle. Matthias Zeising war für Layout und Druck verantwortlich. Er gestaltete auch eine Internetseite für Karamella und am heimischen Küchentisch entstand ein Hörbuch.

„Es wäre schön gewesen, wenn sich ein Verlag gefunden hätte und mehr Kinder von dem Buch wüssten“, bedauert die Autorin mit dem Künstlernamen Stina Bloom. Karamella Propeller erschien im Selbstverlag und Tanja Zeising vertreibt es über Buchläden, veranstaltet Lesungen in Schulen und Bibliotheken. Auch zu einer onkologischen Kinderstation im Krankenhaus hat sie einen Schwung Bücher gebracht.

„Es ist ein Herzenswunsch, möglichst viele Kinder zu erreichen. Ganz wichtig ist mir auch das ungefilterte Feedback in den Lesungen. Dort erlebe ich direkt, was das Buch mit den Kindern macht. Es setzt ungebremst Fantasie frei und das ist wichtig, gerade jetzt, wo sich der Alltag so schwierig gestaltet.“

Ein zweiter Band ist geplant

Langfristig hat die Autorin vor, einen zweiten Band zu schreiben. Aktuell denkt sie aber über ein Bilderbuch zum Thema Trauer nach, das „durchaus auch bunter sein darf“. Und sie möchte gern in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Komma in Eichwalde eine Karamella-Lesung organisieren, wenn es wieder möglich ist. „Ich kann mir eine solche Veranstaltung auch als Familienevent mit Picknick am See vorstellen, wo Artisten auftreten“, meint Tanja Zeising.

Sie ist davon überzeugt, dass solche Angebote – wie auch die der Kreativwerkstatt Lönneberga und die anderer Kollegen aus der Kunst- und Kreativwirtschaft – nach der Pandemie wieder sehr gefragt sein werden. Deshalb möchte sie jeden nur bestärken, durchzuhalten und die Region weiterhin zu bereichern.

Info: Das Buch ist erhältlich in den Buchhandlungen in Eichwalde und Königs Wusterhausen sowie unter www.karamellapropeller.de, Hardcover 14,99 Euro, für Kinder von sechs bis acht Jahren empfohlen.

Von Heidrun Voigt