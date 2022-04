Zeuthen

Wird die evangelische Schule in Zeuthen wie geplant ihren Betrieb zum Schuljahr 2024/25 aufnehmen? Elternvertreter, die im temporären Fachausschuss Schule mitarbeiten, der seine konstituierende Sitzung Ende März hatte, bezweifeln das. Der Sonderausschuss soll unabhängig von anderen Ausschüssen und deren Tagungsrhythmen Lösungen zu der bestehenden Schulsituation entwickeln, sowie auch Ideen zu einer weiteren Oberschule im ZEWS-Gebiet beitragen.

Bei einem Treffen des Bauträgers der evangelischen Schulstiftung und der Fachverwaltung der Gemeinde wurden kürzlich die nächsten Schritte für den Bau einer evangelischen Schule besprochen. „Der Zeitplan, den die Schulstiftung vorgelegt hat, ist sehr großzügig bemessen“, meint Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos). Er erläutert, dass der B-Plan in 18 Monaten geschafft werden könne, die Stiftung aber mit zwei Jahren rechnet. In Folge dessen verschiebt sich der Schulstart auf ein Schuljahr nach hinten und liegt bei 2025/26. Die Stiftung will aber laut Herzberger einen Antrag stellen und bereits 2023/24 in Zeuthen mit einer Bildungseinrichtung an den Start gehen. Die Gemeindeverwaltung sucht dafür „aktiv nach Übergangslösungen“, darunter ist auch eine Immobilie, die nicht der Kommune gehört.

Zeuthener Eltern sind nicht so optimistisch wie Bürgermeister

„Interimslösungen wurden ja schon im letzten Jahr von der Verwaltung geprüft und alle abgelehnt. Wenn keine Räume gefunden werden, so müssen die Kinder Zeuthens noch weitere Jahre in der übervollen Schule aushalten“, befürchtet der Vorsitzende der Elternkonferenz der Grundschule am Wald, Herr Heinrich. Er ist auch Mitglied im Schulausschusses. Der Bürgermeister hat das Projekt zur Chefsache erklärt und zeigt sich optimistisch, dass es eine Lösung geben wird. „Wir haben einen Schulstandort gefunden und ziehen alle an einem Strang.“

Der Standort für die evangelische Grundschule war umstritten. Im zweiten Anlauf haben die Gemeindevertreter diesen im Februar bestimmt. Er liegt westlich der Schillerstraße in einem Waldstück, das an Eichwalde grenzt. Die Gemeinde Zeuthen will mit der evangelischen Schulstiftung einen Erbbaupachtvertrag für das Grundstück abschließen und eine Anschubfinanzierung leisten.

Dadurch, dass sich auch der Bau des Multifunktionsgebäudes auf dem Gelände der Grundschule am Wald in Zeuthen verzögert, dürfte der vorgezogene Start der evangelischen Schule für die Gemeinde ein Rettungsring sein. Ursache für den um ein Jahr nach hinten verschobenen Baustart des Multifunktionsgebäudes auf 2024 ist ein gescheiterte Vergabeverfahren.

Von Heidrun Voigt