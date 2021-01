Mit Kreativität, Erfindergeist und Beharrlichkeit hat der Diplomchemiker Manfred Deutzer seine Zeuthener Firma Deutzer Technische Kohle, die er 1990 als Ein-Mann-Unternehmen gründete, zum Erfolg geführt. Das mittelständische Unternehmen hat heute 36 Mitarbeiter und führt weltweit Messdienstleistungen für Verkehrsbetriebe mit Schienenfahrzeugen wie Metro, Tram, Bahn, aber auch für Trolleybusse durch. Dazu gehören die Abnahme von neu errichteten Strecken, turnusmäßige Kontrollen oder Hilfe und Lösungsvorschläge bei speziellen Problemen in den Verkehrsnetzen.

Ein Interesse des Unternehmers ist Elektromobilität. Im Juli 2019 gründete er vor dem Hintergrund zunehmender Nachfrage in diesem Bereich die Deutzer Mobility Solutions in Bestensee, eine Tochtergesellschaft der Deutzer Technische Kohle GmbH.

Wie kam es dazu, dass Sie sich 1990 selbstständig machten?

Manfred Deutzer: Ich hatte bei der Elektrokohle Lichtenberg gearbeitet und als ich im Mai 1990 arbeitslos wurde, begann ich eine umweltfreundliche Kohleschleifleiste für die Stromabnahme von Straßenbahnen zu entwickeln – auf dem Balkon unserer Drei-Raum-Neubauwohnung in Berlin-Marzahn. Die Nachfrage wurde immer größer, der Balkon reichte schon bald nicht mehr aus. 1993 zogen wir mit der Fertigung nach Eichwalde. Die nächste Station war das TGZ Wildau und seit 2001 ist unser Firmensitz in Zeuthen.

Mittlerweile haben Sie einen zweiten Standort in Zeuthen und seit Sommer 2019 eine Tochterfirma in Bestensee.

Wir platzten aus allen Nähten und kauften deshalb ein weiteres Haus in Zeuthen. Dort ist unsere Teststrecke, dort werden Berichte geschrieben und der Kontakt zu Kunden gehalten. Im sogenannten Haus 1 sind die Werkstatt und die Räume für die Entwicklung der Hardware. In Bestensee ist der Standort unserer Mobility Solutions. Ich hatte neue Ideen für die Elektromobilität, die wollte ich nicht in die alte Firma einbringen und gründete deshalb die Tochtergesellschaft. Mit der neuen Firma haben wir Großes vor.

Und das wäre?

Meiner Ansicht nach kann Elektromobilität, wie die Regierung sie vorgibt, nicht funktionieren. Wenn jeder ein Elektroauto fährt, werden die Rohstoffe für Batterien ausgehen und deren Entsorgung wird auch zum Problem. Wir haben dann saubere Städte, aber an anderen Stellen zerstören wir die Welt. Wir müssen umdenken. Es können beispielsweise nicht tausende von Leuten bei Tesla oder Amazon mit dem Elektrofahrzeug zur Arbeit fahren. Man muss die Menschen einsammeln, alle zusammen transportieren. Ich denke an eine Art O-Bus, der mit Batterie fährt, und sich beim Fahren selbst auflädt.

Wie soll das funktionieren?

Auf Abschnitten, wo es niemanden stört, gibt es Fahrdrähte, aus denen der Bus Strom zieht und gleichzeitig seine Batterie lädt. Daran wird seit 1973 geforscht, aber bisher ist es noch niemanden gelungen, ein System zu finden, in dem sich der Bus automatisch an die Fahrleitung andockt. Wir haben es geschafft.

Haben Sie schon Pläne zur praktischen Umsetzung?

Ja. Wir hätten das gern hier im Landkreis realisiert. Der Funkerberg in Königs Wusterhausen könnte in solch eine Buslinie eingebunden werden. Uns schwebte dort eine große Halle mit drei bis fünf Bussen vor. Aber die Stadt hat momentan andere Probleme und wie es zwischen Bürgermeister und Landrat steht, ist bekannt. Wir werden das System nun zum ersten Mal in Eberswalde einsetzen. Eigentlich sollte das schon angelaufen sein, aber durch Corona verzögert es sich.

Wann werden Sie beginnen?

Wir arbeiten daran und wollen es im September 2021 offiziell vorstellen, auf der weltgrößten Schienenfahrzeugmesse Innotrans in Berlin.

Wie viele Mitarbeiter realisieren das Projekt der Mobility Solutions?

Momentan sind wir mit mir zu dritt in der neuen Firma. Wir suchen noch Physiker, Konstrukteure und Elektroniker. Wir haben in Bestensee keine Werkstatt und keine Möglichkeiten für einen Versuchsaufbau, deshalb arbeitetet die Mobility Solutions auch materiell und personell eng mit der Deutzer Kohle zusammen.

Sie sind Jahrgang 1947 und könnten sich zur Ruhe setzen. Zudem ist Ihr fünftes Enkelkind unterwegs. Was treibt Sie an?

Für meine Enkel nehme ich mir Zeit. Jeden Sonntag, soweit coronabedingt möglich, ist Familientag und während meine Frau kocht, gehe ich mit den Kindern auf den tollen Spielplatz in der Schulstraße. Ich bin zufrieden, dass ich noch arbeiten kann und die Ideen nicht ausbleiben. Das ist Antrieb genug. Aber ich kann auch schon „leiser treten“, weil meine Kinder weitermachen.

Sie werden die Firma übernehmen?

Die alte Firma läuft eigentlich schon ohne mein Zutun. Mein Sohn Frederic hat Betriebswirtschaft studiert und macht gerade seinen Bachelor als Wirtschaftsingenieur. Ich habe ihn viele Jahre mitgenommen, wenn ich bei Kunden war. Er kümmert sich um das Tagesgeschäft. Wir betreuen mehr als 100 Verkehrsbetriebe in 25 Ländern. Meine Tochter Diana, die Unternehmensgründung und -nachfolge studiert hat, ist die kaufmännische Leiterin, nachdem meine Frau Annette in diesem Sommer in den Ruhestand wechselte.

Von Heidrun Voigt