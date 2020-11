Zeuthen

Dass eine neue Grundschule in der Gemeinde Zeuthen gebraucht wird ist seit Jahren klar. Nachdem lange nicht feststand, wo diese gebaut werden könnte, entschied sich die Gemeindevertretung mit einem knappen Votum am 22. September für einen Standort südlich der Münchener Straße, an dem sich aktuell noch ein Waldstück befindet.

Zur Wahl standen daneben eine Waldfläche westlich der Schillerstraße und der Zeuthener Winkel Süd, der durch eine Bürgerbefragung damals erneut zur Diskussion gestellt wurde. Doch mit der Entscheidung der Gemeindevertreter sind nicht alle Anwohner zufrieden. Nach dem Beschluss, die neue Grundschule in dem Waldstück an der Münchener Straße bauen zu lassen, schlossen sich mehrere Bürger zusammen und gründeten die Interessengesellschaft Erhalt der Zeuthener Heide. Sie wollen versuchen, einen Bau der Grundschule an dem geplanten Standort zu verhindern und starteten eine Petition, um den Beschluss der Gemeindevertreter zu stoppen.

Bürgerinitiative gegen Waldrodung

Erst gingen die Initiatoren von Tür zur Tür, um ihr Anliegen vorzustellen und Unterschriften zu sammeln, danach verteilten sie knapp 3000 Flyer in der Gemeinde. Mittlerweile haben Zeuthener die Möglichkeit in vier Geschäften die Petition zu unterschreiben, denn Ziel ist es, trotz Corona-Pandemie möglichst schnell viele Unterschriften sammeln zu können. „In Zeiten des Klimaschutzes können wir nicht nachvollziehen, wieso man sich dafür entscheidet 15.000 Quadratmeter Wald opfern zu wollen“, erklärt Karin Kaczmarek von der Bürgerinitiative. Sie selbst wohnt im Bayrischen Viertel und ist empört über die Standortentscheidung. Für sie und ihre Mitstreiter ist diese nicht nachvollziehbar und die Anwohner seien in ihren Augen zu wenig darüber informiert worden.

So habe die Bürgerinitiative bereits Akteneinsicht beantragt, da die selbst ernannten Zeuthener Waldretter sich nicht erklären können, wieso die Waldfläche südlich der Münchener Straße überhaupt zur Auswahl stand. „Wir fühlen uns nicht dazu berufen, uns ohne Informationen anzumaßen, den richtigen Standort zu empfehlen“, so Kaczmarek. Doch sie glaubt, dass der Zeuthener Winkel womöglich geeigneter für eine neue Grundschule wäre. Vor allem unter dem Aspekt, dass dort eventuell auch Kinder aus den Gemeinden Eichwalde und Zeuthen die Schule besuchen könnten. „Für ein so hohes Verkehrsaufkommen wären die Schiller- und Münchener Straße gar nicht ausgelegt“, argumentiert die Zeuthnerin.

Bürgermeister rät zur Sachlichkeit

Fest steht jedoch noch nicht, ob die anderen Gemeinden sich in das Projekt mit einbringen werden. Bügermeister Sven Herzberger führte zwar bereits Gespräche mit seinen Kollegen Jörg Jenoch aus Eichwalde und Markus Mücke aus Schulzendorf, doch erst die entsprechenden Gemeindevertretungen können den Beschluss dafür letztendlich fassen. Im Raum stand zudem, dass Kinder aus den Schönefelder Ortsteilen Kiekebusch und Rotberg die Grundschule am Wald besuchen könnten und nicht die neu geplante Einrichtung, wie es im Flyer der Waldretter heißt. Während der vergangenen Sitzung der Gemeindevertreter am Dienstag kam es dann zur direkten Konfrontation, als ein Mitglied der Bürgerinitiative den Bürgermeister zur neuen Grundschule befragte. Dieser hatte bereits Kenntnis über die Flyer und bittet die Verantwortlichen zur Sachlichkeit zurückzukehren.

„Der Wortlaut ,Rettet die Zeuthener Heide’ bedeutet, wenn man im Duden nachschaut, dass man etwas vor der Zerstörung bewahrt“, erklärt Herzberger. Das Waldstück mache jedoch lediglich 7,5 Prozent der Zeuthener Heide aus. Das wäre so im Flyer nicht deutlich. „Ich halte die Diskussion für richtig und gut. Ich bitte nur darum, dass sie umfassend mit Fakten arbeiten“, legt Herzberger nach. Auf MAZ-Nachfrage erklärt der Bürgermeister zudem, dass er sich die Debatte schon zu einem früheren Zeitpunkt gewünscht hätte. Er sieht es als falsches Zeichen, einen demokratischen Beschluss in Frage zu stellen, nur weil man mit der Entscheidung nicht einverstanden ist. „Es gibt einen Standort und an dem sollte man festhalten.“

