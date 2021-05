Zeuthen

Wildblumen sind nicht nur eine Farbenpracht, sie dienen Insekten auch als Nahrung. In Zeuthen wird für diese der Tisch bald reich gedeckt sein. Kürzlich gab es den Startschuss für eine erste artenreiche Blühfläche in der Gemeinde. Die Mitglieder des Umweltausschusses und Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) trafen sich dazu an der Einmündung der Straßen Am Pulverberg und Kurpromenade in Zeuthen. Die Gemeinde hatte dort die etwa 500 Quadratmeter große Wiesenfläche kurzfristig vorbereiten lassen.Der Vorsitzende des Umweltausschusses, Jonas Reif (Bündnis 90 / Die Grünen), und Torsten Kampe, der als sachkundiger Bürger im Umweltausschuss aktiv ist und die Idee zu den Blühflächen hatte, brachten die Samen in die Erde ein. Augenzwinkernd verglich Reif die selbst gesponserte Wiesenblumenmischung mit Champagner: ein Kilogramm kostet 200 Euro.

„58 Arten mit einem kleinen Anteil Blendern, also schnell aufgehenden Blumen wie Klatschmohn, sind darin enthalten. Lassen wir uns überraschen, was in sechs bis acht Wochen wächst“, sagte Reif. Der Landschaftsarchitekt freute sich, dass es mit den zu erwartenden Regen und den milden Temperaturen optimale Keimbedingungen gibt. Die Testfläche am Kurpark wurde durch Reif parzelliert und genau abgewogene Mengen auf die Abschnitte gesät. Anschließend wurde Bentonit, ein feines Tonmaterial ausgebracht, um das Wasser zu binden und Vögel sowie andere Tiere fernzuhalten.

Pflege durch den Bauhof

Der Vorsitzende des Umweltausschusses betonte, dass auf den verschiedenen Flächen in der Gemeinde unterschiedliche Saaten ausgebracht werden, um die optimale Mischung zu finden und um Erfahrungen in der Pflege durch den Bauhof zu sammeln. „Solch ein Projekt braucht auch die Akzeptanz der Einwohner. Manche empfinden eine Wildblumenwiese als ungepflegt. Deshalb ist beispielsweise ein Rasenstreifen, der regelmäßig gemäht wird und die Wildblumen wie ein Rahmen umgibt, wichtig“, gab Jonas Reif zu bedenken. Er verwies darauf, dass weitere Testflächen geplant seien und die Ergebnisse zum Jahresende ausgewertet werden sollen.

Von Heidrun Voigt