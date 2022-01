Zeuthen

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in Büroräume einer Firma in der Seestraße in Zeuthen eingestiegen. Sie durchsuchten alle Zimmer.

Was gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Der Schaden beträgt rund 4.000 Euro. Kriminaltechniker sicherten am Donnerstag zahlreiche Spuren.

Von MAZonline