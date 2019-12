Zeuthen

Am Freitagabend kurz nach 19 Uhr mussten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Birkenallee in Zeuthen bei ihrer Rückkehr feststellen, dass unbekannte Täter in das Haus eingebrochen waren. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Familie am Tage dazu. Dort durchsuchten die Täter dann mehrere Zimmer. Es wurden Schränke und Schubladen geöffnet, durchwühlt und die Sachen teilweise in den Zimmern herumgeworfen. Zum Diebesgut konnten die Geschädigten noch keine Angaben machen. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens etwa 500 Euro. Die Kriminaltechnik kam zur Spurensicherung zum Einsatz.

Von MAZonline