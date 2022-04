Zeuthen: Erdgasleitungen werden kontrolliert

Zeuthen

Am 4. April hat die Ewe-Netz GmbH mit der Kontrolle des Erdgasnetzes in Zeuthen begonnen. Bis etwa Anfang Juni ist das Unternehmen in der Gemeinde und allen Gemeindeteilen sowie Wohnplätzen unterwegs und überprüft laut einer Pressemitteilung rund 150 Kilometer Erdgasleitungen.

Corona-Regeln werden eingehalten

„Unser Ziel ist es, bei der Kontrolle der Ortsnetz- und Hausanschlussleitungen undichte Stellen aufzuspüren“, sagt Ewe-Netz-Bezirksmeister Franko Meise. Die Kontrollen finden unter Beachtung des Gesundheitsschutzes statt. „Unsere Gasspürer sind lediglich zu zweit und an der frischen Luft unterwegs, müssen nicht in die Häuser und haben keinen direkten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern“ ergänzt Franko Meise. Im gesamten Ewe-Netzgebiet überprüfe das Unternehmen jährlich etwa 25 000 Kilometer Leitungen.

Neben den Leitungen entlang der Straße müssen bei den Routine-Überprüfungen auch die Hausanschlüsse auf den Privatgrundstücken kontrolliert werden. „Gerade hier werden immer wieder Lecks entdeckt, die beispielsweise durch Bodeneinschlaghülsen für Zaunpfosten verursacht werden“, erläutert Franko Meise.

Ewe bittet daher in der Ankündigung um Verständnis, wenn für die Prüfarbeiten Grundstückseinfahrten und Gärten betreten werden müssen. „Wir kontrollieren jeden Meter Leitung, um eine mögliche Leckage auszuschließen“, so der Bezirksmeister weiter. „Wir bitten daher alle Grundstückseigentümer unter Beachtung von Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen um Unterstützung bei dieser wichtigen Tätigkeit.“

David Pfützner und Michael Kernchen von der Firma GDF aus Fredersdorf führen die Überprüfung im Auftrag des Unternehmens Ewe durch.

Kontrollen in Zeuthen sind kostenlos

Die Gasspürer können jederzeit ihren Vertragsfirmenausweis vorzeigen. Bei trockenem Wetter schaffen sie pro Tag fünf bis acht Kilometer Kontrollgang. Bei Bodenfrost, Regen oder feuchter Witterung müsse die Überprüfung abgebrochen werden, da das hochempfindliche Spezialgerät dann kein Gas aufspüren kann.

Für den Anschlussnehmer sind die Sicherheitsüberprüfungen kostenlos. Die Überprüfung erfolgt in einem regelmäßigen Turnus von vier Jahren. Sie ist im Regelwerk der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (DVGW) vorgeschrieben.

Von MAZonline