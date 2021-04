Zeuthen

Die Ostsee gilt als eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. Vor allem im vergangenen Jahr erfuhr die Region durch die Corona-Pandemie einen regelrechten Ansturm. Nach dem ersten Lockdown, in dem kein Urlaub möglich war, erfreute das neben Hoteliers vor allem die Eigentümer von Ferienwohnungen.

Frank und Sabine Deubert aus Zeuthen sind seit dem Frühjahr 2016 Besitzer eines Feriendomizils an der polnischen Ostsee in Misdroy, nahe der deutschen Grenze.

Bei ihrem ersten Besuch wenige Monate zuvor verliebte sich das Ehepaar sofort in den idyllischen Urlaubsort an der Pommerschen Bucht. Seitdem sie in unmittelbarer Strandnähe in einer alten, restaurierten Villa eine 42 Quadratmeter große Ferienwohnung mit Dachterrasse und Meerblick ihr Eigen nennen können, fahren die beiden mehrere Male im Jahr an die polnische Ostsee.

„Es ist einfach nur herrlich dort“, schwärmt Künstlerin Sabine Deubert. „Die Menschen sind so unglaublich freundlich und alles wird so liebevoll gepflegt. Es gibt dort so viel zu entdecken. Wir selbst finden auch immer wieder etwas Neues.“

Die restliche Zeit im Jahr wird die Wohnung im Obergeschoss an Urlauber vermietet, doch seit Beginn der Pandemie hat sich für das Paar einiges geändert. Trotz vieler Anfragen steht die Ferienwohnung aktuell leer, denn auch in Polen wurde der Lockdown verhängt.

Nach ersten Lockdown komplett ausgebucht

„Wir könnten momentan einreisen, weil wir die Eigentümer sind, aber für Urlauber ist das derzeit nicht möglich“, so Frank Deubert. Im ersten Lockdown war das noch anders. Als Polen die Grenzen zu Deutschland dichtmachte, ging gar nichts mehr.

Als dann die Lockerungen kamen, häuften sich auch die Anfragen auf die Ferienwohnung. „Wir waren bis November fast komplett ausgebucht“, erzählt Sabine Deubert. Doch dann kam der zweite Lockdown, sowohl in Deutschland als auch in Polen.

Damit war das Geschäft im letzten Jahr beendet. Das Paar hätte in Polen die Möglichkeit auf staatliche Unterstützung gehabt, doch diese wollten sie nicht in Anspruch nehmen. „Wir hatten kaum Einbußen, weil so lange gebucht wurde“, sagt die Künstlerin.

Doch in diesem Jahr war bisher noch nicht viel möglich. Von Mitte Februar bis Ende März konnte die Ferienwohnung vermietet werden, eine Zeit, in der sie selbst immer in Misdroy sind. „Wer dann verreist ist, musste in Kauf nehmen, dass man sich anschließend in Quarantäne begeben muss“, erklärt Frank Deubert.

10 Tage Quarantäne nach Auslandsaufenthalt

Viele seien dazu aber bereit, weil das Fernweh bei vielen derzeit groß sei. „Wer im Homeoffice ist, hat mit einer Quarantäne womöglich auch nicht das Problem. Ich selbst habe es auch so gemacht.“ 10 Tage dauert die Quarantäne an. Wer zurück nach Deutschland kommt, muss sich auf das Corona-Virus testen lassen. Auch bei einer Negativtestung muss man sich dann in Quarantäne begeben, kann diese jedoch verkürzen, wenn ein weiterer Test fünf Tage später erneut negativ ausfällt.

Derzeit gilt jedoch sowohl in Deutschland als auch in Polen ein Beherbergungsverbot für Ferienwohnungen. Nachvollziehbar ist das für das Ehepaar nicht. „Wir haben in unserer Wohnung Platz für vier Personen. Es reist also eigentlich immer nur ein Haushalt an und die Ansteckungsgefahr ist somit gering“, sagt Frank Deubert.

In Polen ist bisher ein Ende des Lockdowns für den 18. April festgelegt und Buchungen sind bereits für die Zeit danach eingetroffen. „Für den Sommer ist schon fast alles belegt“, so Frank Deubert. Die Hoffnung ist nun, dass auch in diesem Jahr die Einbußen für das Ehepaar verkraftbar sein werden.

„Das Glück ist, dass wir noch andere Arbeit haben. Für diejenigen, die zu 100 Prozent davon leben müssen ist das noch einmal etwas Anderes“, so Sabine Deubert.

Informationen zur Ferienwohnung des Ehepaares finden Sie unter ww.fewo-ostseeblick.eu.

Von Joice Nkaigwa