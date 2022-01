Zeuthen

In ein Verwaltungsgebäude der Feuerwehr in Zeuthen wurde eingebrochen: Unbekannte waren laut Polizei in den letzten Tagen ins Haus eingedrungen. Sie rissen einen Einbautresor aus der Wandverankerung. Die exakte Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Von MAZonline