Zeuthen: Feuerwehr übt an der Grundschule

Normalerweise ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Zeuthen donnerstags der normale Übungsdienst angesagt. Nicht so an diesem Donnerstag, da gab es eine Übung mit scharfem Alarm, ausgelöst um 19.12 Uhr. „Hilfe Einsturz, Forstallee Grundschule am Wald, Alarmierung für die Löschzüge Miersdorf und Zeuthen“, hieß das Einsatzstichwort. Innerhalb weniger Minuten waren die Löschzüge vor Ort. Gemeindewehrführer Stefan Wehner informierte den Einsatzleiter Norman Barth über die Ausgangslage und es folgte die Einsatzbesprechung. „Bei der Absprache geht es auch immer darum, ist die Sicherheit der Kameraden gewährleistet“, erklärt Reiner Schachtschneider. Er war selbst bis September vergangenen Jahres aktiv in der Feuerwehr Zeuthen und war am Donnerstag einer der drei Beobachter. Sie notierten sich genau, was nicht so gut gelaufen ist. An seiner Seite hatte er die Kreisausbilder Eric Fischer und Tony Heinke von der Diepenseer Feuerwehr.

Training und Überprüfung der Alarmwege

Ziel der Einsatzübung „20GSAW20“ war das Training von Gefahrenabwehrmaßnahmen durch die Feuerwehr, die Überprüfung der Alarmwege und der Einsatzstellenorganisation, aber auch das Entdecken möglicher Defizite zur Anpassung an die Fortbildungsmaßnahmen. Spezifische Aufgabenfeld der Übung war die Rettung von Menschen.

Szenario: Teileinsturz der Grundschule

Ausgangslage der Übung war ein Teileinsturz am westlichen Gebäudeflügel des Hauptgebäudes der Grundschule am Wald aufgrund von Unterspülungen und einem Nachsacken des Fundamentes, infolge dessen sich drei unterschiedliche Unglücke ereigneten: Ein auf den Dach beschäftigter Arbeiter stürzte herunter und blieb auf der obersten Plattform des Baugerüstes liegen und drohte abzustürzen. In der Halle selbst war ein Baugerüst eingestürzt. Mehrere Arbeiter wurden im Trümmerfeld vermutet, zudem war mit Atemgiften zu rechnen. In einem Lagerraum im Kellergeschoss war es zudem zu einem Brand gekommen. Der Hausmeister sollte sich kurz zuvor dort aufgehalten haben und wurde seither nicht mehr gesehen.

Nebelmaschine simuliert Dämpfe

Für die Feuerwehrleute war es gar nicht so einfach, die Drehleiter so platzieren, um den verletzten Arbeiter auf dem Gerüst zu bergen. Standen doch Bäume im Weg. Indessen sprachen Jennifer Albrecht und Jörgen Hassler dem Verletzten von unten Mut zu, auszuhalten und dass gleich Hilfe kommt. Da in der Halle selbst mit giftigen Gasen zu rechnen war – verdeutlicht durch die Dämpfe einer Nebelmaschine – war ein Betreten der Halle nur unter Atemschutz möglich, um die dort „versteckten“ Verletzten zu finden und schließlich zu bergen. Auch der Hausmeister wurde letztlich gefunden, auch wenn das verrauchte Kellergeschoss für den Suchtrupp eine ziemliche Herausforderung darstelle.

Feuerwehrleute: Probe des Ernstfalls ist wichtig

„Es war gut, wieder einmal den Ernstfall zu proben, da merkt man schnell, dass Theorie und Praxis nicht immer das Gleiche sind“, sagt Tim Reinhold und ist sich da mit Jan Bolze einig, beide vom A-Trupp 723/1 Zeuthen.

„Seit sechs Jahren war das die größte Einsatzübung der Zeuthener Feuerwehr“, erklärte Gemeindewehrführer Stefan Wehner nach knapp zwei Stunden den rund 50 Akteuren. Sein Dank galt den Feuerwehrleuten und auch den Darstellern, die es den Aktiven nicht gerade leicht machten bei der Bergung. „Wir haben so einiges erkannt, was man anders machen könnte und genau dazu ist ja so eine Übung da. Jetzt gilt es aus den Defiziten zu lernen“, so Wehner.

Aufmerksam verfolgten die Gemeindevertreter Heiko Witte ( SPD) und Philipp Martens (Linke) die Arbeit der Feuerwehrkameraden. „Für uns war es nicht nur interessant zuzusehen, sondern auch beeindruckend, was die Kameraden leisten“, so Witte.

