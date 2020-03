Zeuthen

Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochnachmittag in die Rüsternallee aus: Durch Unaufmerksamkeit beim Umgang mit einem Gasbrenngerät bei der Unkrautbeseitigung wurden mehrere Gehölze und ein Sonnenschirm in Brand gesetzt. Personen waren durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr nicht in Gefahr. Eine erste Schadensbilanz beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

Von MAZonline