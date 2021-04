Zeuthen

Nach zwei Monaten wurde am Dienstagabend auf der Gemeindevertretersitzung in Zeuthen eine Entscheidung bezüglich der von der SPD geforderten Corona-Hilfen gefällt. Nachdem sich der Finanzausschuss dem Antrag bereits im Februar skeptisch gegenüber äußerte und auch in der darauffolgenden Sitzung der Gemeindevertretung im März viel Kritik daran geäußert wurde, stimmte die Mehrheit nun für eine Prüfung des Hilfspaketes, das Gewerbetreibenden zugutekommen soll.

Dafür sind zwei Varianten vorgesehen. Die erste Option beinhaltet Gutscheine, die an die Angestellten der Gemeinde ausgeteilt werden in Höhe von 30 Euro. Die könnten dann bei Zeuthener Gewerbetreibenden eingereicht werden zum jeweiligen Monats- oder Quartalsende. Bei der zweiten Option handelt es sich um eine Soforthilfe von 1000 Euro oder alternativ 500 Euro, die den Unternehmenden einmalig ausgezahlt werden. Im Vorfeld habe es dazu Gespräche mit dem Gewerbeverein gegeben, wie Gemeindevertreter Heiko Witte (SPD) bei der Vorstellung des Beschlussantrages sagte.

Gutscheine keine sinnvolle Lösung

Der Vereinsvorsitzende Hartmut Arens erklärte am Dienstagabend, dass die Gutscheine derzeit keine sinnvolle Lösung für viele Gewerbetreibende darstelle. Die meisten Unternehmer hätten kaum bis gar keine Einnahmen und müssten dennoch ihre festen Kosten zahlen. „Da wäre eine Sofortzahlung sicherlich hilfreicher als die Gutscheine. Die könnten, wenn das Ganze gelockert wird, sicherlich zusätzlich gut eingesetzt werden“, so Arens während der Diskussion.

Grundsätzlich wolle die Gemeindevertretung helfen, sagte Karl Uwe Fuchs (FDP). „Jetzt muss man schauen, dass wir es am Ende sinnvoll und unbürokratisch gestalten“, so der Fraktionsvorsitzende. So schlug Fuchs vor, die Gutscheinoption aus der Beschlussvorlage zu nehmen, denn die Variante könnte für die Verwaltung sowohl organisatorisch als auch rechtlich schwierig werden. Zudem könnten sich Gewerbetreibende ungerecht behandelt fühlen, denn die Gutscheine richten sich laut Vorlage an besonders von der Pandemie betroffene Unternehmer. „Betroffen sind ja im Endeffekt alle, jeder in irgendeiner Form“, so Fuchs weiter.

Fehlende Finanzen

Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) erklärte zudem, dass die Finanzierung beider Optionen bisher ungeklärt sei, was die Realisierung des Projektes schwierig mache. Die Gutscheinvariante sei außerdem für die Verwaltung unmöglich zu organisieren. „Beide Varianten scheitern an fehlenden Finanzen“, so Herzberger während der Diskussion.

Nadine Selch (CDU) betonte, dass mit den möglichen Zuwendungen keine Insolvenzen abgewandt werden könnten, da es sich dabei um Einmalzahlungen handelt. „Das ist nur ein Zubrot und das muss klar sein“, so die Fraktionsvorsitzende. Darüber hinaus diskutieren die Gemeindevertreter über die Förderberechtigung, die noch unklar sei und ebenso Ungerechtigkeiten schaffen könne, wie bereits im vergangenen Jahr. Denn im ersten Lockdown schnürte die Gemeinde ein Hilfspaket, auf das nicht alle Anspruch hatten und so Frust bei einigen schürte.

Heiko Witte machte jedoch klar, dass eine Soforthilfe auch ein wichtiges Signal an die Gewerbetreibenden wäre, die man in der Gemeinde bräuchte. Mit zehn Ja-Stimmen, sieben Nein-Stimmen und drei Enthaltungen entschieden die Gemeindevertreter für eine Prüfung der Gutscheine und der Errichtung eines Fonds durch die Verwaltung.

Von Joice Nkaigwa