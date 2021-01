Zeuthen

Im Dezember konnte sich der Verein Waldorfschule Zeuthen über ein Grundstück für ihre geplante Einrichtung freuen ( MAZ berichtete). Nach Gesprächen mit der Gemeinde hätte die Kommune dem Verein ein Pachtgrundstück angeboten, auf dem ab dem kommenden Schuljahr möglicherweise unterrichtet werden könnte. Doch Aussagen der Gemeindevertreter auf der letzten Sitzung lassen vermuten, dass sich das für den Verein schwierig gestalten könnte.

So sprach Heiko Witte ( SPD) im Zuge der Gemeindevertreteranfragen an, dass er über die Verpachtung verwundert sei, da es sich bei der Fläche in der Hohelehmer Straße 70 um ein Einfamilienhausgrundstück in einer Wohnsiedlung handelt und eine mögliche Schulerrichtung sich aufgrund dessen und der Verkehrszugänglichkeit als schwierig gestalten könnte.

Bürgermeister Sven Herzberger erklärte daraufhin: „Es wurden keine Zusicherungen hinsichtlich Realisierbarkeit einer Grundschule gemacht, weil wir auch gar nicht den Umfang kennen.“ Der Verwaltung sei in den Gesprächen mit dem Verein mitgeteilt worden, dass es sich bei dem Grundstück um eine Übergangslösung handeln soll, bis eine Immobilie zur dauerhaften Nutzung gefunden wird. Geplant sei es dort Container aufzubauen.

„Wir haben ihnen klar gemacht, in welcher Größenordnung eine Bebauung möglich wäre“, so Bauamtsleiter Henry Schünecke. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen der geplanten Waldorfschule sei signalisiert worden, dass man auf alle Fälle anfangen wolle, zur Not auch mit einem Einfamilienhaus. „Aus diesem Grunde ist dieses Grundstück durchaus machbar“, so Schünecke weiter. Er könnte jedoch nicht einschätzen, ob der Verein wisse, was erbracht werden muss, um eine Genehmigung vom Schulamt zu erhalten.

Gemeindevertreter Jörgen Hassler ( SPD) zeigte sich ebenfalls verwundert über den Pachtvertrag der Gemeinde mit dem Verein und hätte sich, wie Heiko Witte, vorab eine politische Diskussion darüber gewünscht. „Es besteht das Erfordernis bei einer Schule, egal welcher Größe, Außenanlage anbieten zu müssen, also einen Schulhof“, so Hassler während der Sitzung. „Das ist an dem Standort gar nicht möglich in einem reinen Wohngebiet.“

Entwurf für Schule entsprechend angepasst

Auf MAZ-Anfrage erklärt Vereinsmitbegründerin Carola Hamprecht, dass die Architekten den Entwurf für die Schule inzwischen dementsprechend angepasst hätten, der die Voraussetzungen des Grundstücks berücksichtig. Dabei hätte man auch die Auflagen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport beachtet. Zudem sei im Pachtvertrag festgehalten worden, dass ihnen gestattet wird, auf der Fläche auf eigene Kosten eine Schule zu errichten.

Sie betont, dass das Gebäude nur für den Start der Waldorfschule geplant ist. So sei man nach wie vor dabei, eine Lösung zu finden für einen dauerhaften Schulstandort. Für den Verein ändere sich durch die Grundstücksgegebenheiten lediglich die geplante Nutzungsdauer, die sich etwas verkürzt. „Wir gehen davon aus, dass wir dort die ersten drei bis vier Jahre unterrichten können“, so Hamprecht weiter.

Sie sei dankbar für die Unterstützung der Gemeinde, die dem Verein entgegenkommt und so schnell ein Pachtgrundstück angeboten hat. „Die Zeit drängt“, so die Vereinsvorsitzende. Denn man wolle im Sommer starten können. Die Einwände einzelner Gemeindevertreter auf der vergangenen Sitzung habe bei einigen Eltern jedoch für Verunsicherung gesorgt.

So habe es beim Verein Rückmeldungen von Anwohnern aus Zeuthen gegeben, die mit dem Gedanken spielen abzuspringen. Dabei benötigt gerade die bereits bestehende Grundschule am Wald dringend Entlastung, die durch eine neue Einrichtung gegeben wäre. „Wir starten im Sommer, auch mit weniger Kindern“, erklärt Carola Hamprecht und will den Eltern damit die Unsicherheit nehmen. „Schön wäre es natürlich, wenn wir viele Zeuthener dann bei uns haben.“

