Zeuthen

Innerhalb der letzten Sitzung der Gemeindevertretung in der vergangenen Woche konnten nicht alle Tagesordnungspunkte besprochen werden. So kamen die Mitglieder zu einer Fortsetzung am Dienstagabend zusammen, um über die noch ausstehenden Beschlussvorlagen zu diskutieren.

Die Fraktion Bündnis 90/ Grüne reichte gleich zwei Beschlussvorlagen zum Thema Verkehr in der Gemeinde ein. So begann Fraktionsvorsitzende Anika Darmer damit, dass das im Ortsentwicklungsausschuss vorgestellte Radwegkonzept das Gefahrenpotenzial der Kreuzung Schillerstraße/ Heinrich-Heine-Straße für Fahrradfahrer und Fußgänger noch einmal deutlich machte.

Viele Fahrzeuge passieren die Kreuzung täglich, die ebenfalls von vielen Kinder und Jugendlichen genutzt wird auf dem Weg zur Schule oder zur Kita. Zudem habe die Anzahl der Fußgänger aufgrund des Supermarktes und der Bushaltestelle in dem Bereich in den letzten Jahren zugenommen.

Der enge Einmündungsbereich in Richtung Nordschranke schränkt darüber hinaus die Übersichtlichkeit an der Kreuzung ein. So schlug die Fraktion vor, den Bürgermeister damit zu beauftragen, Ideen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Fahrradfahrer zu erarbeiten sowie deren Realisierungschancen vorzustellen.

Der Antrag fand viel Zuspruch unter den Gemeindevertretern. „Ich fahre dort sehr oft lang und als Autofahrerin auf alle anderen zu achten ist nicht einfach“, sagte Gabriele Figge (CDU). „Man weiß nicht, in welche Richtung man zuerst schauen muss.“

Thema E-Mobilität auf der Tagesordnung in Zeuthen

Doch Christine Wehle (SPD/ChW) gab zu bedenken, dass Elternvertreter bei der Erarbeitung mit eingebunden werden könnten, wie es bereits im Sozialausschuss angedacht war. Denn dort entstand zuvor die Idee, eine Arbeitsgruppe gemeinsam mit Elternvertretern für sichere Schulwege zu gründen.

Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) schlug daraufhin vor, die Elternvertreter zur Vorstellung der Ergebnisse einzuladen und ihre Meinung anschließend mit einzuarbeiten. So sprachen sich die Gemeindevertreter einstimmig für den Vorschlag der Grünen aus.

Ganz so einig war man sich anschließend jedoch nicht in Bezug auf den weiteren Beschlussantrag der Fraktion. So lautete der Vorschlag der Grünen, den Bürgermeister damit zu beauftragen, einen Förderantrag für vier weitere Ladesäulen für die Gemeinde zu stellen.

Bis zum Ende des Jahres besteht noch die Möglichkeit dies zu beantragen mit einer Förderquote von 80 Prozent. Die Gemeinde hat darüber hinaus eine einmalige Möglichkeit die weiteren 20 Prozent sowie die Betriebskosten der Ladesäulen für sechs Jahre finanziert zu bekommen von einem privaten Anbieter, wie Jonas Reif (Grüne) am Dienstagabend eröffnete.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dafür müsste jedoch noch in diesem Jahr der Förderantrag gestellt werden. In Anbetracht der ersten beiden Ladesäulen, die noch in diesem Jahr in der Schillerstraße 1 und 57 errichtet werden, gab es kritische Stimmen zu dem Antrag.

„Das ist nicht Sache der Kommune“, sagte Dieter Karczewski (BfZ). „Die Gemeinde ist schließlich auch nicht für die Tankstellen verantwortlich.“ Andere Gemeindevertreter befürchteten womöglich doch auf den von Jonas Reif geschätzten 32 000 Euro für den kommunalen Eigenanteil sitzen zu bleiben, sollte das Angebot des privaten Anbieters zurückgezogen werden.

Michael Wolter (CDU) bestand daher auf eine Verbindlichkeit des Betreibers, die auch im Antrag festgehalten werden sollte. Sven Herzberger erklärte zudem, sollte das Angebot doch zurückgezogen werden, Fördermittel auch zurückgegeben werden können. So wurde der Antrag mit zwölf Ja-Stimmen von den Gemeindevertretern angenommen.

Von Joice Saß