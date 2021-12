Zeuthen

Am Dienstagabend tagte die Gemeindevertretung zum letzten Mal in diesem Jahr. Gleich mehrere Tagesordnungspunkte drehten sich während der Sitzung um die Themen Kima- und Umweltschutz.

So beschlossen die Gemeindevertreter mit großer Mehrheit die außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung von 90 000 Euro für vier E-Ladesäulen, über die bereits während der letzten Sitzung diskutiert wurde. Denn es besteht die Möglichkeit Fördermittel von 80 Prozent bei der Anschaffung zu erhalten (MAZ berichtete).

Ein privater Betreiber habe zudem in Aussicht gestellt, die übrigen 20 Prozent und die Betriebskosten für die nächsten Jahre zu übernehmen. Somit hätte die Gemeinde keinen finanziellen Aufwand für vier Ladesäulen. Das Projekt wird jedoch nur umgesetzt, sollte der Betreiber die Finanzierung auch zusichern.

Weitere Maßnahmen zum Schutz des Klimas plant die Gemeinde bereits. So stellte ein Projektteam der EBP Deutschland GmbH am Dienstagabend die Ergebnisse der Fokusberatung Klimaschutz vor, mit der die Verwaltung bereits im Oktober 2019 beauftragt worden war.

Ziel dessen war es sowohl bereits geplante als auch künftige Maßnahmen zum Klimaschutz der Gemeinde zu analysieren und zu prüfen. So verschaffte sich das Team gemeinsam mit Gemeindevertretern und sachkundigen Einwohner erst einmal einen Überblick über die Klimaaktivitäten in Zeuthen und legte dann fest, was davon sinnvoll ist und was noch getan werden kann.

Dabei wurde klar, dass es in der Gemeinde zwei prioritäre Handlungsfelder gebe, wie Corinna Berger von der EBP am Dienstagabend erklärte. Neben der klimaschonenden Verkehrsentwicklung in Zeuthen wolle man sich künftig auch der Energieeinsparung widmen, so das Fazit.

So sei die oberste Priorität die Schaffung einer Stelle für einen Klimaschutzmanager. Dieser soll für vorerst 24 Monate in der Verwaltung tätig sein und unterstützt die Gemeinde mit der notwendigen Expertise. Darüber hinaus schlug das Projektteam vor, entlang der Birkenallee einen Geh- und Radweg zu bauen.

Neue Grundschulstandortsuche für den Umweltschutz

Dieser wird über die Kommunalrichtlinie zu 65 Prozent gefördert, das Klimamanagement sogar zu 100 Prozent. Von den Gemeindevertretern wurde der Vorschlag einstimmig angenommen. Bereits vor zwei Jahren hatten die Fraktionen Bündnis90/Die Grünen, SPD und Linke einen entsprechenden Beschlussvorschlag gemacht, wie sich Anika Darmer (Grüne) erinnerte.

„Diesen Schwung zu nehmen hat ziemlich lange gedauert und weil wir schon Zeit verloren haben, kann ich die Gemeindevertretung dazu ermuntern, jetzt nicht nachzulassen, sondern dran zu bleiben und auch im nächsten Jahr zügig weitere Maßnahmen umzusetzen“, so Darmer während der Sitzung.

Im kommenden Jahr wird die Gemeindevertretung zudem erneut mit möglichen Standorten für die neue Grundschule diskutieren. Denn um eine Abholzung von 15 000 Quadratmetern in der Zeuthener Heide zu vermeiden, werden ein weiteres Mal verschiedene Grundstücke bewertet.

Neben den bereits sieben untersuchten Standorten haben Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde die Möglichkeit genutzt und elf weitere Flächen für eine neue Grundschule vorgeschlagen. So teilte die Verwaltung am Dienstagabend den Gemeindevertretern den aktuellen Stand der Machbarkeitsstudie mit und erläuterte dabei das vorgesehene Bewertungssystem.

Die einzelnen Standorte erhalten demnach für Größe, Verfügbarkeit, Natur, Kosten und Bebaubarkeit Punkte. Die Grundstücke, die in den einzelnen Kategorien keine Punkte erhalten, werden automatisch ausgeschlossen, sodass sich die Auswahl dementsprechend verringert.

Bis Ende Januar soll die Prüfung dann abgeschlossen werden, was laut Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) der Planung der evangelischen Schulstiftung entspricht, die am 22. Februar eine finale Entscheidung treffen wird, ob es zu einer Zusammenarbeit mit der Gemeinde kommt.

Von Joice Saß