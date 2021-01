Zeuthen

„Das ist eine Ohrfeige für all diejenigen, die unterschrieben haben“, sagt Karin Kaczmarek nach der vergangenen Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstag, den 12. Januar. Sie hatte gemeinsam mit anderen engagierten Bürgern im Herbst die Interessengemeinschaft zum Erhalt der Zeuthener Heide ins Leben gerufen, nachdem die Standortentscheidung zur zweiten Grundschule auf die Münchener Straße gefallen war ( MAZ berichtete).

15 000 Quadratmeter Wald könnten für die neue Einrichtung fallen, was für die Petitenten mit dem Umweltschutz und den Grundsatzbeschlüssen der Gemeinde nicht vereinbar ist. Eine weitere Grundschule wird dringend gebraucht und soll es auch geben. Das möchte die Initiative nicht verhindern. Gebaut werden sollte jedoch dort, wo dafür keine Bäume gerodet werden müssten oder extreme Eingriffe in Natur und Umwelt erfolgen würden – das war das Anliegen der Interessengemeinschaft. So ging man erst von Haus zu Haus und lag anschließend in Geschäften Listen für Unterschriften aus.

Über 800 Zeuthener Unterschriften konnten so in nur acht Wochen gesammelt werden. Die Petition überreichten die Initiatoren dann am 1. Dezember Bürgermeister Sven Herzberger und dem damaligen Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Jonas Reif (Grüne). Die Hoffnung bei der Interessengemeinschaft war groß, aufgrund der Vielzahl an Unterschriften ein Überdenken des Standortes bei den Gemeindevertretern erwirken zu können.

Nicht optimale Bürgerbeteiligung eingeräumt

Nach öffentlich werden der Petition gingen die Fraktionen Bündnis90/ Grüne, Die Linke und die SPD auf das Begehren der Bürger ein. „Das habe gezeigt, dass die Befragung der Bürger im Zuge der Standortentscheidung nicht ideal gelaufen ist“, sagte Anika Darmer (Grüne). So stellten die drei Fraktionen zur Gemeindevertretersitzung am 15. Dezember entsprechende Beschlussanträge, um die Standortentscheidung zu revidieren und erneut darüber abzustimmen. Das hatte jedoch bereits im Vorfeld bei anderen Gemeindevertretern für Unmut gesorgt.

Aufgrund von neuen Informationen zogen die drei Fraktionen während der Sitzung ihren Antrag vorerst zurück, mit der Aussicht, dies nach einer Sondersitzung zum Thema Grundschule erneut zu beantragen. Doch bereits zur vergangenen Sitzung der Gemeindevertretung lag die Beschlussvorlage des Bürgermeisters vor, in der es darum ging, wie mit der Petition seitens der Gemeindevertreter umgegangen werden soll.

Die Gemeindevertreter entschieden im September über den neuen Grundschulstandort. Quelle: Josefine Sack

„Es sind in der Petition keine schwerwiegenden neuen und bisher unberücksichtigt gebliebenen Argumente zu finden, die eine Revision der Entscheidung aufdrängen“, heißt es in der Beschlussvorlage. So lautete der Vorschlag des Bürgermeisters, die Petition zur Kenntnis zu nehmen. Allen Fraktionen stehe es jedoch frei mit entsprechenden Anträgen eine Änderung der derzeitigen Beschlusslage herbeizuführen.

Für Anika Darmer eine verfrühte Stellungnahme, die während der Sitzung eine Vertagung beantragte, dem sich Heiko Witte ( SPD) anschloss. „Ein Aufschieben sieht die Kommunalverfassung nicht vor“, entgegnete Nadine Selch ( CDU). „Wir haben eine ganz klare Entscheidung zu dem Standort getroffen“, äußerte sich Karl Uwe Fuchs ( FDP) zum Antrag von Anika Darmer und Heiko Witte.

Standortentscheidung verlief demokratisch

„Man muss sich mit solchen demokratischen Entscheidungen mal abfinden und nicht versuchen, in jedem Tagesordnungspunkt, der damit in Zusammenhang steht, seine eigene politische Position versuchen durchzusetzen“, so Fuchs weiter. Die Vertagung wurde mit zehn Ja-Stimmen und elf Gegenstimmen abgelehnt und dem Beschlussantrag des Bürgermeisters mit elf Stimmen dafür und zehn dagegen zugestimmt.

Somit wird die Petition von der Gemeindevertretung lediglich „zur Kenntnis genommen“, wie es im Antrag heißt. „Der Frust ist groß“, erklärt Karin Kaczmarek auf MAZ-Nachfrage. „Der Umgang mit der Petition ist bezeichnend für viele.“ Denn trotz aller Bemühungen und des Engagements vieler Bürger, sei die Nichtachtung dessen von drei Fraktionen deutlich spürbar. Dabei sei Klimaschutz ein so wichtiges Thema, wie Kaczmarek betont und verweist auf die Klimaschutzkonferenz vom Vortag. Fraglich ist nun, wie es für die Interessengemeinschaft weitergeht. „Ich weiß nicht, ob man da noch Hoffnung reinsetzen kann.“

Bei der Übergabe der Petition räumte Bürgermeister Sven Herzberger bereits ein, dass der gewählte Grundschulstandort nicht optimal sei. „Die Entscheidung war letztendlich ein Kompromiss. Ideal wäre ein Grundstück, für das keine Bäume gefällt werden müssten, östlich der Bahnschienen“, erklärte er im Dezember. Seine Aussage, dass man so einen Standort nicht gefunden hätte, kann die Interessengemeinschaft bis heute jedoch nicht nachvollziehen.

