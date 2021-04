Stefan Wehner ist seit 2014 Gemeindewehrführer der Feuerwehr Zeuthen. Der Berufsfeuerwehrmann stellte kürzlich den Jahresbericht 2020 der Zeuthener Wehr im Finanzausschuss vor und bemängelte den Qualifikationsstau für Führungskräfte, der sich durch die Corona-Pandemie gebildet habe.

Wie steht es um die Weiterbildung der Kameraden unter Coronabedingungen?

Stefan Wehner: Die Einsatzkräfte nutzen rege die Angebote des Kreisfeuerwehrverbandes. Dieser hat frühzeitig Online-Fortbildungen angeboten und es in dem Jahr geschafft, den Ausbildungsstand so hoch wie möglich zu halten. Begonnen haben wir einmal die Woche mit 60-minütigen Online-Seminaren. Jetzt wurde das Angebot auf einmal monatlich reduziert, da einige Feuerwehren die Präsenzdienste wieder aufgenommen haben. Dem Stellenwert der Einsatzübungen wird in den kommenden Jahren zunehmend Bedeutung innewohnen. Haben wir durch die Pandemie doch einiges an Training eingebüßt.

Wie gehen Sie bei Präsenzveranstaltungen vor?

Natürlich spielt der Mund-Nasen-Schutz eine große Rolle. Wir benutzen Desinfektionsmittel und konsequent Abstandsregeln unterstützt von einer Teststrategie. Durch die Bereitstellung von Schnelltests ist es wieder möglich, jeden Donnerstag von 19 bis 21 Uhr den Präsenzdienst zu versehen. Die Kameraden sind sowohl im virtuellen Bereich als auch in der Präsenz sehr engagiert und ich bin dankbar, dass sie eine solche hohe Motivation an den Tag legen.

Wie sieht es mit der Weiterbildung bei den Führungskräften aus?

Die Pandemie und die auferlegten Regeln haben an dieser Stelle einen deutlichen Ausbildungsstau verursacht, an deren Auflösung wir noch einige Jahre zu arbeiten haben. Ich sehe es kritisch, dass das Land ein Jahr gebraucht hat, um die essenziellen Lehrgänge wieder aufzunehmen. Ab Mai ist nun geplant, den Ausbildungsstau wieder aufzuholen. Auch hier gibt es entsprechende Hygienekonzepte und Teststrategien, denn die vierzehntägigen Lehrgänge haben das Potenzial, die Feuerwehr viral zu schädigen. Aber ich bin sehr beruhigt, dass wir wieder anfangen. Das ist der richtige Weg.

Was hat sich bei den Feuerwehreinsätzen durch Covid 19 verändert?

Die Anzahl und der Inhalt der Einsätze waren ähnlich wie die Jahre zuvor. Ich hatte eine andere Statistik erwartet. Doch selbst während des Lockdowns gab es keinen signifikanten Rückgang. Es gab aber eine leicht erhöhte Anzahl von Einsätzen auf dem Zeuthener See mit unserem Mehrzweckboot. Bei höchsten Inzidenzen haben wir die Fahrzeugbesatzung drastisch reduziert und sind mit zwei Fahrzeugen gefahren, um die Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Wir führen Kontaktlisten. Der Mund-Nasen-Schutz, der beim Betreten des Gerätehauses angelegt wird, erschwert natürlich die Kommunikation. Verunfallte können Träger des Virus‘ sein. Aber die Kameraden haben alle Aufgaben vorbildlich gemeistert.

Haben Sie sich mit anderen Wehren über die Pandemie-Erfahrungen ausgetauscht?

Die Leiter der Feuerwehren haben regelmäßig Telefon- oder Videokonferenzen sowie Präsenzveranstaltungen mit dem Kreisbrandmeister. Da ist die Abstimmung, der Austausch immer gegeben. Und die Kreisbrandmeister wiederum treffen sich mit dem Landesbranddirektor.

Wie sieht es bei der Jugendfeuerwehr aus?

Wir orientieren uns da an den rechtlichen Rahmenbedingungen von Schulen und Vereinen. So wichtig wie die Jugendarbeit ist, Infektionsketten zu vermeiden und die Funktionstüchtigkeit der Feuerwehr zu erhalten, hat höchste Priorität. Wenn alles gut geht, wird die Jugendfeuerwehr unter den geltenden Hygieneregeln in den nächsten Wochen den Dienst wieder aufnehmen.

Wie wurde das Coronajahr von den Jüngsten bewältigt?

Wir versuchten, mit anderen Jugendfeuerwehren einen Onlinedienst auf die Beine zu stellen. Durch das ganze Homeschooling war das Interesse bei unseren Kindern geringer ausgeprägt als erhofft und wir stellten den digitalen Dienst wieder ein. Vom 27. Juli bis 1. August wollten wir mit der Jugendfeuerwehr an die Müritz zum Campen. Leider hat die Pandemie uns auch hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir blieben im Ort und beschlossen, Zeuthen etwas besser kennenzulernen. Nach den Sommerferien starteten wir wieder mit den Dienstnachmittagen. Der zweite Lockdown sorgte dafür, dass wir am 11. Dezember unseren letzten Dienst durchführen konnten. Die Kidsfeuerwehr hat noch einen kleinen Jahresabschluss durchgeführt. Für die kleine und große Jugendfeuerwehr war dies leider nicht mehr möglich. Alle Veranstaltungen der Kreisjugendfeuerwehr und Landesjugendfeuerwehr fielen auch aus.

Wie sehen Sie das, dass die Feuerwehr zur Priorisierung 3 zählen?

Die Impfpriorisierung ist ein intensiv diskutiertes Thema. Natürlich ist die Festlegung aus der Feuerwehrperspektive mit Fragen verbunden, wenn der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit demselben Patienten Kontakt haben. Zudem die Feuerwehr in der Gewährleistung der Gefahrenabwehr neben dem Rettungsdienst bei medizinischen Einsätzen und der Polizei bei der Strafvereitelung und -verfolgung einen essenziellen Anteil hat. Es ist aber auch verständlich, dass primär die Risikogruppen und medizinisches Fachpersonal geimpft werden, die täglich über Stunden ohne Abstände bei der Versorgung der Patienten involviert sind. Jede Diskussion über vergangene Festlegungen bringt uns nun nicht weiter. Wir blicken erwartungsvoll voraus und hoffen auf umfangreiche Lieferungen von Impfstoff, sodass alle Impfangebote wahrgenommen werden können.

Von Heidrun Voigt