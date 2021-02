Zeuthen

Die Fraktion Bündnis 90/Grüne setzt sich für mehr sozialen Wohnraum in der Gemeinde Zeuthen ein, möchte diesen durch die Gründung einer kommunalen Wohnungsbau- und Infrastrukturgesellschaft sichern und stellt dafür einen entsprechenden Antrag. Diesen begründen die Kommunalpolitiker, mit der seit Jahren herrschenden Wohnungsknappheit und dem Siedlungsdruck in der Ortschaft.

Das Thema ist nicht neu. Die Frage nach einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft wurde in den letzten Jahren innerhalb der Gemeindevertretung des Öfteren aufgegriffen, erklärt Anika Darmer (Grüne) auf Nachfrage. Dazu durchringen konnte man sich bisher jedoch nicht.

Die Fraktion schließt mit ihrem Antrag nun an die Diskussion aus der letzten Gemeindevertretersitzung an, in der beschlossen wurde, die Landesregierung dazu aufzufordern, die Mietpreisbremse, die zum Beginn des Jahres weggefallen war, für Zeuthen zu verlängern. Nach diesem politischen Zeichen habe man sich überlegt, wie man am besten aktiv werden kann, um sozialen Wohnungsbau zu sichern.

Bau von preiswerten Wohnungen selbst abdecken

„Private Investoren sind nicht in der Lage, den Bedarf vor allem an günstigen und kleineren Wohnungen abzudecken“, heißt es da im Antrag der Fraktion. Zwar verfüge die Gemeinde über einen Wohnungsbestand, dieser würde jedoch nicht proaktiv weiterentwickelt werden.

Die Immobilien seien im Bezug auf Barrierefreiheit, Niedrigenergiestandard und Nutzung von regenerativen Energien demnach noch ausbaufähig. So hätte die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft WiWo gezeigt, dass in den Bereichen deutlich mehr möglich sei.

Die Fraktion schlägt daher vor, bis 2026 den Gesamtbestand der kommunalen Wohneinheiten auf 500 aufzustocken. Die neuen Wohngebäude sollen den ortsbildtypischen Charakter beibehalten und mit weniger als zehn Wohneinheiten ausgestattet sein. Diese Wohnungen sollen zum Teil kleiner und barrierefrei sein. Bei Bau wird jedoch die Umwandlung von Waldflächen und Großwohnsiedlungen ausgeschlossen.

Der Antrag sieht die Nutzung von regenerativen Energien vor, beispielsweise durch das Anbringen von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden. (Symbolbild) Quelle: Joker

Darüber hinaus sollte sich die kommunale Wohnungsbaugesellschaft um die Nutzung und Vermarktung von regenerativen Energien, wie zum Beispiel den Aufbau von Photovoltaikanlagen auf Dächern und die Einrichtung eines Ladenetzes für Elektrofahrzeuge kümmern. Dies würde eine moderne Wohnungsbaugesellschaft kennzeichnen.

Die zusätzlichen Wohnungen sollen vor allem älteren Anwohnern zu gute kommen, die ihren Lebensabend in ihrer gewohnten Umgebung verbringen möchten. Zeuthener, die sich aufgrund von Scheidung oder Jobverlust dazu gezwungen sehen, die Gemeinde verlassen zu müssen, um eine preiswertere Wohnung beziehen zu können, sollen ebenfalls davon profitieren. Denn mit einem Wegzug geht immer der Verlust von vorhandenen Sozialstrukturen einher.

Der Bau von kleineren Wohnungen könnten den Menschen in einer Notsituation ersparen sich in einer anderen Ortschaft eine Immobilie zu suchen. Für die Grünen in Zeuthen ist diese Maßnahme derzeit die sinnvollste Möglichkeit, Wohnkosten in der Gemeinde möglichst niedrig zu halten. Zudem würden auch Auszubildende und Studierende davon profitieren, die auf günstigen Wohnraum angewiesen sind.

Antrag wird erstmals im Finanzausschuss besprochen

Mit der Gründung einer kommunalen Wohnungsbau- und Infrastrukturgesellschaft sollen diese Ziele schneller und flexibler erreicht werden. Im kommenden Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Kommunales Eigentum, Ordnung, Sicherheit, Katastrophen- und Brandschutz am Dienstag, den 23. Februar, soll über den Vorschlag erstmals gesprochen werden. Eine Entscheidung darüber erfolgt dann während der nächsten Gemeindevertretersitzung am 23. März.

Sollten die Gemeindevertreter die Gründung einer eigenen Wohnungsbaugesellschaft beschließen, streben die Grünen an, diese bis zum Jahresende umzusetzen. Eine Beteiligung der Nachbarkommunen Eichwalde und Schulzendorf ist ebenfalls denkbar, sollte dies nicht zu Verzögerungen führen.

Von Joice Nkaigwa