Harry Timmermann ist Musiker und Deutschlehrer. Und er hat nun einen Weg gefunden, beides zu verbinden. Viele Jahre hat Timmermann in Integrationskursen unterrichtet, so seinen Lebensunterhalt als Künstler aufgebessert. Seit einem Jahr lehrt er online an der Jüdischen Volkshochschule Berlin Deutsch.

In der Region ist der Zeuthener vor allem als Musiker bekannt. Der Klarinettist leitet seit 30 Jahren die Klezmer-Band Harry’s Freilach. Er tritt auch solo oder im Duo regelmäßig im Dahmeland auf, beispielsweise bei der Wasserkultur Zeuthen.

Die musikalische Eselsbrücke des Zeuthener Pädagogen

„Jetzt habe ich etwas gefunden, um die beiden Stränge in meinem Leben, die Liebe zur Musik und zur deutschen Sprache, zu vereinen. Es handelt sich um einen Grammatik-Song. Zum ersten Mal habe ich selbst gedichtet und gesungen“, bekennt der 69-Jährige und schmunzelt.

Er betont, dass er durch seine Erfahrungen als Lehrer um die Probleme von Schülern mit Präpositionen und den zugehörigen Fällen weiß. Schon vor längerer Zeit hat er deshalb einen Text gedichtet, der rhythmisch im Unterricht gesprochen wird – eine Art musikalische Eselsbrücke.

Im Duett mit seinem Schüler Nwani, der in Lagos lebt. Quelle: Heidrun Voigt

Schüler sitzen in aller Welt

„Eines Tages kam mir die Idee, dass jeder etwas zu diesem Lied machen könnte, mit der Stimme, mit einem Instrument, Tanz oder irgendeine Performance – spielerisch Sprache vermitteln.“ Begeistert erzählt Harry Timmermann, wie einige seiner Schüler, die in aller Welt sitzen – Indien, Nigeria, Kolumbien, Niederlande, Argentinier in Berlin –, sich bereits beteiligt haben. Timmermann kann sich vorstellen, dass auch andere daran Freude haben, an dem Projekt mitzuwirken. Auf seinem Youtube-Kanal erläutert er, wie das funktioniert.

Und dann klingt Timmermanns wie der Sänger von Rammstein

Jeder kann ein kleines Video auf Basis des „Prepositionsongs“ (Prepsong) machen und Timmermann zusenden. Er schneidet dies dann und mixt es mit eigenen Performances und/oder Gitarrenmusik, die seine Frau einspielt. Die so entstandenen Clips – anders als Timmermanns Solos auf Youtube – können aber momentan nur Leute sehen, die den entsprechenden Link erhalten beziehungsweise für die der Kanal freigeschaltet ist.

Der Musiker hier bei einer Prepsong-Variante mit seiner Frau Sophie. Quelle: Heidrun Voigt

In seinen eigenen Performances betont Timmermann mehr die künstlerische Seite, beispielsweise beim „Doppelkopf“. Sein Kopf taucht zweifach vor schwarzem Hintergrund auf und jongliert doppelt mit den Worten.

Er singt sie einmal und stellt ihnen einen schnellen Rhythmus aus Konsonanten und verschluckten Vokalen zur Seite. Seine Wortakrobatik erinnert an die Dadaisten, sein Gesang an Till Lindemann, Sänger der Band Rammstein.

Die Klezmer-Musik veränderte für den Zeuthener alles

Wie kommt ein Klarinettist dazu, Deutsch zu unterrichten? Harry Timmermann erlernte als Jugendlicher Klarinette und Saxofon. Mit 15 Jahren gründete er 1967 seine erste „Tanzkapelle“. Als er aus Nordrhein-Westfalen mit 18 Jahren nach Berlin ging, spielte er dort in einer Rock-Jazzband. Diese begleitete übrigens von 1973 bis 1975 das Stück „Die neuen Leiden des jungen W.“ im Schlossparktheater.

Nach dem Studium der Germanistik und Philosophie war der vielseitige Mann fünf Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent tätig. „Als ich entschied, als Nachtwächter zu arbeiten, hatte ich viel bezahlte Lesezeit, die ich ausgiebig nutzte. Ich habe während der ruhigen Nächte auch für den Rundfunk geschrieben“, erzählt Timmermann.

Er verrät, dass sich das alles änderte, als er zufällig Bekanntschaft mit zwei CDs machte – von Giora Feidman. Den „König des Klezmers“ im Ohr packte er seine Klarinette wieder aus und übte nachts sechs bis acht Stunden und gründete schließlich ein Klezmer-Quintett – Harry‘s Freilach. Nun hofft er, dass sich seine Bandmitglieder und andere Musikerkollegen dem Mitmach-Prepsong anschließen.

Zeuthener: „Das Ganze wäre ohne Corona undenkbar“

„Vier Tage Online-Unterricht und drei Tage Musik, Konzerte – harmonischer kann ich mir meine Arbeit nicht vorstellen“, sagt Harry Timmermann. Das Lied zu den Präpositionen und deren Fällen hat aber seine Harmonie ein bisschen aus der Balance gebracht. Aber darüber ist der Zeuthener durchaus froh.

„Das Ganze wäre ohne Corona undenkbar gewesen. Ich staune, was eine einfache Melodie und ein paar Worte alles in Bewegung setzen können. Mir hat es viele Kontakte und die Auseinandersetzung mit für mich neuer Technik gebracht und ich habe viel Spaß daran“, stellt Harry Timmermann fest. Er ist gespannt, wie sich sein Projekt weiterentwickelt.

