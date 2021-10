Modellbahnfreunde konnten am Wochenende einen Blick zurück in die Eisenbahngeschichte der Region erleben. Mit viel Liebe zum Detail und technischen Spielereien hatten die Heimatfreunde Zeuthen ihre Jubiläumsausstellung aufgebaut. Das sorgte in der Mehrzweckhalle in Zeuthen (Dahme-Spreewald) bei kleinen und großen Gästen für Begeisterung.