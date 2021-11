Zeuthen

Mehr als eine Million Flüchtlinge kamen 2015/2016 nach Deutschland. Einer von ihnen war Vahid Torabi. Der junge Christ floh aus seiner Heimatstadt Teheran wegen religiöser und politischer Repressionen. Vom Iran kam er in die Türkei, von dort mit einem Boot nach Griechenland.

Über Mazedonien, Serbien, Kroatien und Slowenien ging es nach Österreich und von dort nach Deutschland.

„Armee und Polizei eskortierten uns während der Reise in Europa; vom Bus zum Zug, vom Zug zum Bus. Wir waren insgesamt zehn Tage unterwegs. Am 24. November 2015 meldete ich mich offiziell in Eisenhüttenstadt an und wir übernachteten im Zelt“, erinnert sich der 34-Jährige. Es sei ein „schlimme Zeit“ damals gewesen, meint der Iraner und äußert zugleich Verständnis, dass auf die plötzliche Ankunft so vieler Menschen die Behörden nicht vorbereitet gewesen waren.

Jeden Tag bis zu zehn Wörter Deutsch in Egsdorf und Zeesen gelernt

Einen Monat wurde Vahid Torabi in Zeesen untergebracht und anschließend im Asylbewerberheim in Egsdorf. „Dort bot man uns Deutschkurse an, aber das Niveau war nicht gut. Mein Kumpel und ich beschlossen, uns selbst Deutsch beizubringen. Wir lernten jeden Tag fünf bis zehn Wörter, die uns wichtig erschienen, und klebten jedes Wort auf einem Zettel an unsere Zimmerwand. Wir wurden so gut, dass man uns holte, wenn man einen Übersetzer brauchte“, erzählt Vahid Torabi lächelnd.

Irgendwann kam die Aufforderung, dass alle jungen Männer – egal welchen Beruf sie haben – ein Tischlerpraktikum machen sollten. Der Iraner weigerte sich. „Ich habe in Teheran an der Universität Elektrotechnik studiert und bin Ingenieur. Ich wollte ein Praktikum machen, dass mit meinem Beruf zu tun hat.“ Eine Mitarbeiterin der Egsdorfer Einrichtung, die neben der Firma Deutzer Technische Kohle (DTK) in Zeuthen wohnt, stellte den Kontakt zu deren Geschäftsführer Manfred Deutzer her. Im August 2016 begann Vahid Torabi ein achtwöchiges Praktikum in dem mittelständischen Unternehmen. Die Firma führt weltweit Messdienstleistungen für Verkehrsbetriebe mit Schienenfahrzeugen wie Metro, Tram, Bahn, aber auch für Trolleybusse durch. Dazu gehören die Abnahme von neu errichteten Strecken, turnusmäßige Kontrollen oder Hilfe und Lösungsvorschläge bei speziellen Problemen in den Verkehrsnetzen.

TH Wildau und Brandenburgische Ingenieurkammer haben sein Ingenieurstudium anerkannt

„Nachdem mich ein Dozent der TH Wildau getestet und ich alle Unterlagen bei der Brandenburgischen Ingenieurkammer eingereicht hatte, wurde meine Ausbildung anerkannt“, berichtet Vahid Torabi. Am 1. November, vor genau fünf Jahren begann er bei DTK und entwickelt seitdem Hardware beziehungsweise macht diese passgenau für die entsprechende Software.

Die Firma bezahlte ihm einen Sprachkurs in Berlin, den Torabi erfolgreich abschloss. Da der Weg von Egsdorf nach Zeuthen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln etwa zwei Stunden für eine Tour in Anspruch nahm, bot ihm ein Kollege in Niederlehme eine Einliegerwohnung in seinem Haus an. Vor drei Jahren zog der junge Mann nach Wildau. Ein Jahr zuvor war seine Frau Ghazaleh aus Teheran nach Deutschland gekommen. Die studierte Verkehrsplanerin arbeitet bei Wiesenhof in Niederlehme.

Das Glas ist halb voll

Torabi erzählt, dass er mittlerweile den Einbürgerungstest bestanden und auch seine Fahrerlaubnis gemacht habe. Seine Aufenthaltsgenehmigung wurde verlängert. „Ich bin Optimist und glaube an eine gute Energie, nennen wir sie Gott oder anders, das hilft mir.“

Der Ingenieur fährt regelmäßig auf Dienstreisen in EU-Länder. DTK betreut mehr als 100 Verkehrsbetriebe in 25 Staaten. Auch im Iran ist Torabi früher viel gereist, hat die unterschiedlichen Kulturen dort kennengelernt. „Bei uns gibt es ein Sprichwort, dass der ‚rohe’ Mensch erst durch das Reisen ‚gar’ wird. Ich möchte ein kleiner Marco Polo sein“, meint der junge Mann schmunzelnd.

Dass er bei Deutzer in einem internationalen Team arbeitet – seine Kollegen kommen aus Polen, der Ukraine, den USA, Frankreich, Russland und natürlich Deutschland – gefällt dem Iraner. Überhaupt fühlt er sich in der familiären Atmosphäre dort wohl.

Vorurteile abbauen – vor allem auf dem Arbeitsmarkt

„Ich möchte nicht undankbar sein. Bei mir hat alles gut geklappt, aber ich wünsche mir, es gäbe weniger Vorurteile gegenüber Flüchtlingen“, sagt Vahid Torabi. Er erzählt von einem Fußballverein, wo es ihm selbst nach einem Jahr nicht gelang, Fuß zu fassen. Arbeitgeber sollten seiner Meinung nach aufgeschlossener sein. Wenn jemand noch nicht gut Deutsch spreche, bedeute das nicht, dass er in seinem Beruf schlecht und unerfahren sei, stellt der Mann klar. Er erzählt, dass Migranten oft branchenfremd eingesetzt würden und dies ihr Selbstvertrauen zerstöre. Von den Iranern, die er kennt, wollten 70 Prozent arbeiten, aber selbst Akademiker fänden keine Anstellung, weiß Vahid Toradi, der als Übersetzer und Ansprechpartner in Flüchtlingsheimen aktiv ist.

Manfred Deutzer ist Bewerbern gegenüber – egal welcher Nationalität – sehr aufgeschlossen. Mechatroniker, Elektroniker, Softwareentwickler und Industriemechaniker sucht der Geschäftsführer übrigens noch zur Verstärkung des Teams.

