In wenigen Tagen, am 11. April, jährt sich die Selbstbefreiung der Häftlinge des KZ Buchwald zum 76. Mal. An diesem Tag wurde aus dem Häftling Nummer 22514 wieder Günter Pappenheim.

Das dortige jährliche Treffen von Überlebenden sowie deren Nachkommen hat Günter Pappenheim selbst mit über 90 Jahren nie versäumt. In diesem Jahr allerdings wird der seit 2001 Erste Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos nicht mehr dabei sein. Er ist am 31. März im Alter von 95 Jahren in Zeuthen gestorben.

Die Region verliert mit ihm den letzten Zeitzeugen des Terrors der Nazis, der 1945 auf dem Appellplatz in Buchenwald gemeinsam mit tausenden Häftlingen aus aller Welt den Schwur ablegte: „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Lösung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“

Er wollte Zwangsarbeitern Zuversicht vermitteln

In die „Schutzhaft“ der Faschisten geriet der 17-jährige Pappenheim 1943. Sein „Verbrechen“ bestand darin, dass er französischen Zwangsarbeitern in einer Schmalkaldener Werkzeugfabrik ein wenig Zuversicht vermitteln wollte. Deshalb spielte er ihnen an ihrem Nationalfeiertag, dem 14. Juli, auf seiner Ziehharmonika die Marseillaise vor.

Pappenheim wurde denunziert, verhaftet und im Oktober 1943 in das KZ Buchwald gebracht, nachdem die Nazis schon seinen Vater, Ludwig Pappenheim, SPD-Landtagsabgeordneter und Redakteur der „Volksstimme“ in Schmalkalden, 1934 im KZ Börgermoor ermordet hatten.

Die Ziehharmonika hat wie durch ein Wunder die Nazizeit überdauert. Auf ihr gespielt hat Günter Pappenheim allerdings nie wieder. Sie befindet sich heute im Museum des Widerstandes in Paris.

Karriere in der SED

Nach dem Krieg machte Pappenheim in der SED schnell Karriere. Er eckte aber immer wieder an, weil er nach der SED-Gründung die Ungleichbehandlung von Sozialdemokraten und Kommunisten anprangerte. Die Auswirkungen des XX. Parteitags der KPdSU, auf dem Chruschtschow die millionenfachen Verbrechen Stalins anprangerte, erlebte Pappenheim hautnah, als er 1957 sein Studium an der Parteihochschule der KPdSU in Moskau begann. Das beschädigte sein Ideal von einer besseren Welt erheblich, aufgesteckt aber hat er nie. Er war 1966 bis 1971 Erster Sekretär der SED-Kreisleitung Luckenwalde, ehe er von 1971 bis 1974 Vorsitzender des Rates des Bezirkes Potsdam wurde. Von 1974 bis zur Wende 1989 war er Mitglied der Zentralen Parteikontrollkommission.

Mit dem Zusammenbruch der DDR rechnete er nicht

Zu seinem 90. Geburtstag bekannte Pappenheim, dass er mit einem Zusammenbruch der DDR nie gerechnet hätte. Auch der Schwur von Buchenwald sei längst nicht erfüllt. „Aber ich werde bis zu meinem letzten Atemzug dafür einstehen“. Und das hat Günter Pappenheim auch getan.

