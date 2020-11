Zeuthen

Die Hälfte des Parkplatzes an der Ecke Schul- und Goethestraße ist seit Langem eingezäunt. Bereits im Sommer kündigte die Gemeinde Zeuthen an, die Fläche der Kastanienpassage aufgrund bauvorbereitender Maßnahmen zu sperren. Zwar stehen noch einige Stellflächen zum Parken bereit, Autofahrer können jedoch auch auf Parkflächen in der Alten Poststraße sowie am Bürgerhaus, dem ehemaligen Güterboden ausweichen.

Modernes Gebäude im Ortszentrum geplant

Grund für die Absperrung waren verschiedene bauvorbereitende Baugrunduntersuchungen, denn schon bald soll auf dem Grundstück ein neues Gebäude entstehen. Bereits 2016 startete die Gemeinde einen Ideenwettbewerb zur Gestaltung der Kastanienpassage. Durchgesetzt hatte sich damals das Konzept des Zeuthener Zahnarztes Fabian Hirsch. In seinem Auftrag entwickelte Architekt Matthias Dannenberg einen Plan für ein modernes Gebäude in der Ortsmitte der Gemeinde.

Eigentümer ist mittlerweile gewechselt

Das großflächige Gebäude soll Platz für eine Apotheke, ein Café und die Praxis des Zahnarztes bieten. Zusätzlich sollen dort bis zu sechs Wohnungen entstehen. Damals kündigte der Investor Fabian Hirsch an, gern noch vor 2018 mit der Bebauung des 1500 Quadratmeter großen Grundstückes beginnen zu wollen. Mit dem ortsbildprägenden Gebäude wolle er vor allem zur besseren Versorgung in der Kommune beitragen. Vier Jahre später ist dort jedoch noch nicht viel passiert. Nachdem die Gemeinde die Fläche an den Zahnarzt veräußert hatte, übertrug dieser das Bauvorhaben an eine andere Firma. Neuer Eigentümer ist demnach der Bauträger die Viribus Unitis GmbH aus Königs Wusterhausen.

Investor will 2021 mit Bau beginnen

„Auch ein neuer Investor kann dort nicht bauen was er will“, erklärt Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) auf Nachfrage. „Er muss das Gestaltungskonzept umsetzen, mit dem Fabian Hirsch die Ausschreibung für sich entschieden hat.“ Das Unternehmen habe der Gemeinde bereits mitgeteilt, im kommenden Jahr mit dem Bauvorhaben beginnen zu wollen. 2023 sollen dann, nach Planung des neuen Investors, die Bauarbeiten an der Kastanienpassage beendet sein.

Von Joice Nkaigwa