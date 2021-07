Zeuthen

„Es ist vollbracht“, verkündete Leiterin Dana Mandel am Freitag in Miersdorf. Trotz Regen versammelten sich viele Leute auf dem Gelände an der Dorfstraße 22 zu dem frohen Anlass. Denn nach eineinhalb Jahren Bauphase konnte die neue Kita „Kinderkiste Zwei“ endlich feierlich eröffnet werden, die sich direkt neben der ersten „Kinderkiste“ befindet.

Dafür zerschnitt Leiterin Dana Mandel gemeinsam mit Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos), Bundestagsabgeordnete Jana Schimke (CDU) und Mitgliedern der Gemeindevertretung das Band und luden zum Rundgang durch die neu entstandene Einrichtung ein.

Der Neubau mit Platz für 75 Kinder verfügt neben zwei Therapieräumen über einen 100 Quadratmeter großen Bewegungsraum, dem Herzstück der Einrichtung, auf den Kitaleiterin Dana Mandel besonders stolz ist. Für die „Bewegte Kita“ wurde so idealer Rahmen geschaffen.

Doch der Weg dahin war kein leichter. Der von einer Elterninitiative angestoßenen Bau, wurde bereits 2016 umfangreich beraten, wie sich Bürgermeister Sven Herzberger zur Eröffnung erinnert und dankte den Eltern und Gemeindevertretern, die sich immer wieder für das Projekt starkgemacht hatten.

Die neu Kita „Kinderkiste Zwei“ in Miersdorf Quelle: Joice Saß

In der Bauphase habe dann die nach wie vor andauernde Corona-Pandemie für Herausforderung gesorgt. So musste der Ablaufplan des Baus immer wieder aktualisiert werden aufgrund Verzögerungen bei den Materiallieferungen.

Zudem war die Finanzierung des Projektes kein leichtes Unterfangen. Etwa 3,78 Millionen Euro hat die Gemeinde für den ersten Kita-Neubau seit 37 Jahren investiert, wie Herzberger betonte. Gefördert wurde der Bau mit Mitteln des Bundes, für die sich Jana Schimke starkmachte.

Betrieb startet am Montag

Der Kita-Neubau ist auch Sicht von Dana Mandel eine klare Botschaft an die Familien der Gemeinde, dass Zeuthen bezüglich Betreuungsplätze immer schnell reagiert und versorgen kann. „Die Gemeindevertretung macht das großartig“, fällt ihr Lob aus.

Die Kinder, die bislang in der Dorfstraße 4 betreut wurden, dürfen ab Montag die neue Einrichtung besuchen. Die Betriebserlaubnis erhielt die Kita kurz vor knapp erst am Donnerstagabend vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport.

Zukünftig wird dann die Kita „Pusteblume“, die derzeit noch in der Tschaikowskistraße in Eichwalde untergebracht ist, in dem leer stehenden Gebäude einziehen.

Zur Eröffnung erhielt die Kita ein Spielzeug-Vespa von Jana Schimke (l.) und einen Blutpflaumenbaum von der Gemeinde, der im Vorgarten eingepflanzt wurde. Quelle: Joice Saß

Von Joice Saß