Auch 17 Jahre nach seinem Tod leuchten noch die Augen der Fans, wenn der Name Johnny Cash fällt. Nicht wenige reisen extra nach Nashville, Tennessee, um ihm nahe zu sein. Dass dies auch einfacher geht, konnten die Besucher am Samstagabend im Kreativhaus in der Seestraße in Zeuthen erleben.

Das Künstler-Netzwerk www.strassenheld-gabriel.de hatte Heinrich Doc Wolf eingeladen. Große Stimmähnlichkeit mit Johnny Cash ist sein Markenzeichen. Nicht nur der musikalische Part überzeugte die Besucher, anhand seiner Johnny-Cash-Ausstellung konnten sie sich über wichtige Stationen im Leben des US-amerikanischen Country-Sängers und Song-Schreibers informieren.

Musikalische Reise

„Mein letztes Konzert war im Februar und ich bin sehr dankbar, dass ich heute hier sein kann. Marina kriegt eben etwas bewegt“, bedankt er sich bei Initiatorin Marina Maaß. In erster Linie sei er hier, um den Gästen Johnny Cash nahe zu bringen, hatte aber auch gleich noch ein Geschenk mitgebracht: Symbolisch überreichte er ein Fahrzeug von Gunter Gabriel an die Community von strassenhelden-gabriel.

Und wenn Heinrich Doc Wolf die Songs präsentiert, klingt es nicht nur wie Cash, er hat auch zu jedem Song eine Geschichte parat, in der die Zuhörer etwas über die Country-Legende Cash erfahren, aber auch über seine Freundschaft mit Gunter Gabriel. Als er verkündete, dass er vorhabe, zum letzten Stück zu kommen, machten sich die Zuhörer stark. Sie wollten unbedingt „Hurt“ hören. Der Wunsch wurde erfüllt, aber „Hurt“ war dann allerdings zu ihrer Freude noch lange nicht der letzte Song.

Geniales Erlebnis

„Schön, dass in Pandemie-Zeiten in Zeuthen Kleinkunst mit den gebotenen Maßnahmen stattfindet. Es war einfach schön, in Wohnzimmeratmosphäre den Abend mit Heinrich Doc Wolf zu genießen“, freut sich Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) und wünscht sich mehr solcher Veranstaltungen. „Diese Kleinode könnten Zeuthen bereichern“, ist er sich sicher. „Es war eine Vorstellung der Sonderklasse, wieder mal was fürs Herz und die Seele“, so die Meinung von Renate Meyer. Auch für Ulrich Ruß vom Country-Team Friedersdorf war es ein echt geniales Erlebnis. „Das wäre doch auch etwas für die Partyscheune“, so sein Resümee und Heinrich Doc Wolf zeigte sich offen für die Idee.

