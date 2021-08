Zeuthen

Erstmals nach der Sommerpause tagte die Zeuthener Gemeindevertretung am Dienstagabend und kam dazu erstmals seit langem wieder persönlich in der Mehrzweckhalle zusammen. Bestimmendes Thema des Abends war die aktuelle Fluglärmsituation. Bürgerinnen und Bürger sprachen das Problem der über Zeuthen donnernden Flieger bereits in der Einwohnerfragestunde an. Deutlich spürbar war der Frust der Anwohner, da der Lärm für viele nur noch unerträglich ist und bereits in den frühen Morgenstunden beginnt.

„Wir haben uns darauf verlassen, dass die Planverfahren und die festgelegten Routen für den BER tatsächlich verlässlich sind“, sagte eine Einwohnerin an dem Abend. Der Wunsch sei daher, dass die Gemeinde geschlossen auftrete und die Arbeit bezüglich des Fluglärmproblems transparent kommuniziere.

Dirk Schulz vom BLiZ: Fluglärm-Situation ist lösbar

Dem kamen die Gemeindevertreter bereits an dem Abend nach und hatten Dirk Schulz eingeladen, Mitbegründer des Bürgervereins Leben in Zeuthen (BLiZ). Er erklärte ausführlich die Problematik und gab vorweg direkt in Aussicht, dass er die Fluglärmsituation für lösbar halte, wenn alle zusammenstehen.

Bereits seit Dezember sei bewusst geworden, dass die Routenbelegung nicht konsequent eingehalten wurde. Mit jeder Südbahnnutzung sei das Problem ein Stück näher gekommen, wie der Zeuthener sagte. Dabei hatte es so gut begonnen.

„Das intensiv abgeschirmte Routensystem ist, und das möchte ich hier in der Öffentlichkeit noch einmal ganz deutlich betonen, das Ergebnis eines sehr langen, vollständig transparenten und demokratischen Prozesses, der über die Fluglärmkommission abgestimmt wurde und funktionierte“, sagte Dirk Schulz.

So lobte man im November noch die Deutsche Flugsicherung (DFS). Die lärmärmste Variante sei im Vorfeld von den Experten so objektiv wie möglich bewertet worden, dennoch war am Anfang nicht klar, ob die Umsetzung gelingen würde. „Besser kann man es an der Stelle aber nicht machen“, so der Zeuthener.

Deutliche Kritik an Easyjet, weil Hoffmann-Kurve nicht geflogen wird

Im Juni wurde dann deutlich, dass Piloten begannen die Ausweichroute zu nutzen. Am 5. August trat dann das ein, was keiner wollte: „Dass eine Airline für sich selbst entscheidet, die zuvor genannten hochgradig aufwendig und transparent und demokratisch abgestimmte Routenbelegung, einfach mal nicht zu nutzen, und das war Easyjet“, so Dirk Schulz.

So gehe es nicht nur um die 15-Grad-Kurve, sondern auch um das „Überschießen“ der Hoffmann-Kurve. „Man kann sie sehr präzise fliegen, aber unter bestimmten Bedingungen gibt es auch Abweichungen.“ Diese müsse man regeln, was jedoch schwierig ist, wenn die Flugkommission anderthalb Jahre nicht tage, wichtige Gespräche nicht geführt werden und die Kommunikation im Endeffekt zum erliegen kommt.

Die Sitzung der Gemeindevertretung in Zeuthen fand nach langer Zeit mit allen Mitgliedern in der Mehrzweckhalle (Archivbild) Quelle: Gemeinde Zeuthen

Für die beiden Probleme brachte der Zeuthener sogar Lösungsvorschläge dar. So komme es vor allem zum „Überschießen“, wenn die Piloten die vollständige Startbahn nicht ausnutzen. Eine vorgeschriebene Nutzung eben dieser könnte helfen und werde neuerdings auch umgesetzt. „Es gab da bereits die ersten Änderungen“, berichtet Dirk Schulz. Dennoch sei noch mehr Arbeit erforderlich, um den Fluglärm zu reduzieren, wie beispielsweise einer Nichtnutzung der Südbahn durch Easyjet.

Dirk Schulz: Daten sprechen gegen Aussagen von Easyjet

Die im Luftfahrthandbuch definierten Routen fordern zudem einen Steiggradient von mindestens acht Prozent. Easyjet bestreitet derzeit, dass dies durch ihre Flugzeuge erreicht werden kann – doch eine Berechnung von Dirk Schulz zu den Flugzeuge, die am 22. August die Gemeinde überflogen ergab, dass alle zwischen 15 und 22 Prozent Steigrate erreichten.

In einem verbindlichen Rundschreiben der DFS wurde vor der Eröffnung des Flughafens noch einmal darauf hingewiesen, dass die Vorgaben eingehalten werden müssen. „Nicht sollte, müssen“, betonte Dirk Schulz. Wenn der Pilot glaubt dies aus aerodynamischen oder meteorologischen Gründen nicht einhalten zu können, muss dies mit der Flugsicherung abgestimmt werden.

Sollte dies jedoch nicht beachtet werden, kann das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung dies überprüfen. Wie der Zeuthener erklärte, sei das aktuell der Fall, jedoch noch nicht abschließend beurteilt und auch nicht innerhalb weniger Tage gelöst. Er gab zudem zu bedenken, dass wenn ein Pilot einem Fluglotsen mitteilt, die Route nicht fliegen zu können, dieser dass nicht in Frage stellen darf.

„Eine Verletzung der Vorgabe wäre eine Ordnungswidrigkeit, die mit hohen finanziellen Strafen für die Airline und Piloten verbunden wäre“, wurde dem engagierten Zeuthener bereits in der Vergangenheit seitens der DFS versichert. „Das können wir auch jetzt durchsetzen“, gibt Dirk Schulz am Ende seines Vortrags Hoffnung.

Die Bürgermeister der ZES-Gemeinden werden sich mit Easyjet und der Flughafengesellschaft zusammensetzen, um das Problem schnellstmöglich zu lösen (Archivbild) Quelle: Günter Wicker

Gesprächsrunde mit Easyjet live im Internet

Die Überlegung der Gemeindevertreter ist nun eine Taskforce zu gründen, die als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger dienen soll, nicht nur um die Kommunikation einfacher zu gestalten, sondern auch um Ehrenamtliche wie Dirk Schulz zu entlasten. Für die Anwohner bot der BLiZ am Mittwochabend eine weitere Informationsveranstaltung an.

Zudem findet am Donnerstagabend um 17.30 Uhr eine Gesprächsrunde der Bürgermeister der ZES-Gemeinden mit Easyjet und der Flughafengesellschaft statt. Diese kann live im Internet verfolgt werden.

Von Joice Saß