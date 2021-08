Zeuthen

Mitarbeiter des Ordnungsamtes riefen am Montagnachmittag die Polizei: In der Goethestraße in Zeuthen hatten sie einen Mann beobachtet, der Wahlplakate mehrerer Parteien beschädigte. Der 44-Jährige hatte zudem seine Taten mit dem Mobiltelefon fotografiert. Die Polizei fasste später den Mann. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von MAZonline