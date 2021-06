Zeuthen

Mehrere Brände brachen in Zeuthen am Sonntag aus. Nahe des Pulverberges und der Miersdorfer Chaussee standen Wald- und Heideflächen an mehreren Stellen in Flammen, die umgehend gelöscht werden konnten. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. Zur Höhe der Sachschäden liegen keine Informationen vor.

Von MAZonline