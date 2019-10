Modellbahner zeigen Besuchern den Kaiserbahnhof

Zeuthen

Lokomotiven, Bahnhöfe und schöne Landschaften: Zum Tag der offenen Tür hatten die Modellbahner des Vereins Heimatfreunde Zeuthen am Sonnabend in die Mehrzweckhalle nach Zeuthen eingeladen. Viele Besucher kamen und bestaunten die Modellbahnen. Manchen Zug durften sie auch selber mal steuern. Zudem gab es Geschichte in Miniaturform zu erleben.

150 Meter lange Anlage

Die 150 Meter lange, zusammenhängende Anlage präsentiert Bahnhöfe aus vergangener Zeit. Der Bahnhof von Eichwalde ist dem Zustand aus dem Jahr 1895 nachempfunden, der von Königs Wusterhausen soll den Bahnhof zwischen den 50er und 60er Jahren darstellen. „Man freut sich, dass sich viele dafür interessieren. Und auch für die Geschichte“, erzählte der Vereinsvorsitzende Joachim Heinig beim Anblick der vielen interessierten Besucher.

Eine kleine Besonderheit war die Ausstellung vom Modellbahner Rolf Bollensdorf. Unter dem Titel „Telegrafie und Licht bei der Bahn“ zeigte er seine Sammlung von Telefonen und Lampen. „Das habe ich alles zusammengetragen. Vor drei Jahren habe ich auf Trödelmärkten angefangen“, erzählte er stolz. Dabei konnte er auch die eine oder andere Rarität an Land ziehen. Einer seiner Schätze ist eine Lampe mit geschliffenem Glas. „Das ist Zufall. Entweder man sieht mal so eine Lampe oder nicht.“

Kaiserbahnhof zur Eröffnung des echten Kaiserbahnhofs nachgebaut

Die Modellbahnfreunde präsentierten außerdem ihren neu hinzugefügten Kaiserbahnhof Halbe. Dieser wurde extra zur Eröffnung des sanierten Kaiserbahnhofs in diesem Jahr fertiggestellt. Der Kaiserbahnhof Halbe wurde 1865 für den Preußen-König und späteren Kaiser Wilhelm gebaut und diente als königlichen Empfangsgebäude für den König, wenn er zur Jagd nach Halbe kam.

Nachdem er seit 1994 nicht mehr genutzt wurde und mit den Jahren immer mehr zerfiel, kaufte 2010 Peter Macky den Kaiserbahnhof und möchte ihn nun wieder Leben einhauchen. Willi Schwabe, der Peter Macky bei seinem Vorhaben unterstützt, besuchte die Modellbahner am Samstag, um sich die Miniaturausgabe anzusehen. „Wir wollen das wieder so herrichten wie Wilhelm I. es 1866 geschenkt bekommen hat“, erklärte er.

Und genauso wollten auch die Modellbahnfreunde ihn darstellen. Deswegen fuhren sie extra nach Halbe, machten Fotos und versuchten es realistisch nachzuempfinden. Selbst der Garten vor dem Kaiserbahnhof wurde detailreich mit einer Streuobstwiese, Lavendel und Rosenstöcken und einem Rundweg in der Mitte nachgebaut.

Begeisterte Besucher

Die Besucher waren von den ganzen Details begeistert. Christoph von Hehl etwa war mit seinen beiden Kindern und seinem Vater vor Ort „Ich finde es toll. Für Klein und Groß eine gute Sache. Liebevoll wie sie das hier auch aufgebaut haben“, so der Vater.

Auch für die Modellbahner war das ein gelungener Tag „Das ist eine Gemeinschaftsaktion. Und ohne diese vielen Leute würde das nichts bedeuten. Das macht Spaß“, betonte Joachim Heinig.

Von Aaliyah Sarauer