Zeuthen: Mopedfahrer unter Drogen

Zeuthen

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 17Uhr in Zeuthen einen Krad-Fahrer erwischt, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Sie stoppten in der Straße Am Staatsforst den 34-jährigen auf seinem Moped. Ein Drogenvortest bei dem Fahrer verlief positiv auf Cannabis. Auf Grund dessen wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt.

Wenn die Blutentnahme den Vortest bestätigt, muss der Fahrer mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen

