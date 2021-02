Zeuthen

Die geplante zweite Grundschule in der Kommune beschäftigt die Gemeindevertreter nach wie vor. Neben der durch eine Bürgerinitiative wackelnden Standortentscheidung für die Einrichtung ist zudem noch unklar, wer Betreiber der Grundschule sein wird. Denn die Gemeinde selbst verfügt nicht über die finanziellen Mittel, um eine weitere Schule zu errichten.

Bereits im vergangenen Jahr bekundete die Evangelische Schulstiftung Interesse daran, eine Grundschule im Ort zu errichten. Gespräche mit der Verwaltung gab es bereits. Nun wolle man diese vertiefen und die Planung weiter voranbringen. Dazu bedarf es eines Grundsatzbeschlusses der Gemeindevertretung, die auf der kommenden Sitzung am 9. Februar darüber abstimmen wird, ob man grundsätzlich dazu bereit ist, den Träger bei der Errichtung einer Grundschule zu unterstützen.

Zu dem Beschlussantrag der Verwaltung wurde ein Änderungsantrag der beiden Fraktionen Die Linke und Bürger für Zeuthen (BfZ) gestellt und wirft in der Grundschuldebatte einen ganz neuen Vorschlag in den Raum. Neben dem Grundsatzbeschluss zur Unterstützung einer evangelischen Grundschule soll die Gemeinde demnach ihre Bemühungen fortsetzen, mindestens einen Grundschulzug in kommunaler Trägerschaft zu realisieren.

Gespräche mit anderen Kommunen laufen noch

Die Gemeinde führt nach wie vor Gespräche mit anderen Kommunen zu einer gemeinsamen Grundschule. Mit dem Änderungsantrag schlägt man eine gemeinsame Nutzung der Sportanlagen vor, die zudem auch gemeindlichen Sportvereinen zur Verfügung gestellt werden könnten. Die Finanzierungsmöglichkeit für das Vorhaben soll dann im ersten Quartal dieses Jahres geprüft werden.

„Es ist die zentrale Pflicht der Kommune, den Zugang zum Grundschulbesuch zu gewährleisten“, so Philipp Martens (Linke) auf Nachfrage. „Da wollen wir uns auch nicht herausstehlen.“ Es wäre den Eltern und Kinder gegenüber nicht fair, als weitere Einrichtung eine kostenpflichtige Schule anzubieten. Um sicherzustellen, dass alle Kinder einen Platz in einer weiteren konfessionsfreien Grundschule in Anspruch nehmen können, schlägt man nun den Kompromiss vor. Zudem wolle man verhindern, dass sich in der Gemeindevertretung erneut zwei Lager bilden, wie bereits bei der Standortfrage.

Heiko Witte (SPD) befürchtet jedoch, dass der Antrag zu Verzögerungen im Zeitplan führen könnten. „Zudem lassen sich die Zuständigkeiten bei einer Kombination vermutlich schwierig lösen“, so der Fraktionsvorsitzende weiter. Um der Versorgungspflicht auch mit dem evangelischen Träger nachkommen zu können, schlägt er vor, von der Gemeinde prüfen zu lassen, ob das Schulgeld von der Kommune übernommen werden könnte.

Nächster Schritt B-Plan-Verfahren

Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) hält den Antrag für einen gangbaren Kompromiss. „So kann sichergestellt werden, dass Kinder eine weitere Grundschule besuchen können, ohne dafür Schulgeld zu zahlen und es gewährleistet, dass schnell eine Schule entsteht.“ Der nächste Schritt wäre dann bereits das Bebauungsplanverfahren (B-Plan-Verfahren), dass die Gemeinde ursprünglich auch für das Jahr 2021 geplant hatte.

Wie die Gemeindevertreter darüber entscheiden werden, wird sich am kommenden Dienstag zeigen. Philipp Martens hätte bereits viele positive Rückmeldungen zum Antrag erhalten. „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sich die Mehrheit dafür aussprechen wird“, so der Kommunalpolitiker.

Von Joice Nkaigwa