Zeuthen

Am S-Bahnhof Zeuthen konnte nach langem Warten endlich ein Projekt feierlich eröffnet werden. Zwar lässt die Fertigstellung des Personentunnels noch auf sich warten, dennoch konnte Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) gemeinsam mit Mitgliedern der Gemeindevertretung das Band zur Eröffnung der City-Toilette zerschneiden.

Das öffentliche WC in der Miersdorfer Chaussee kann seit Freitag genutzt werden und ist rund um die Uhr zugänglich. Bereits seit 2018 wurde in den verschiedenen Gremien der Gemeinde Zeuthen darüber gesprochen eine Toilette für die Bürgerinnen und Bürger anzuschaffen.

Denn vor allen an Markttagen suchten diese das „stille Örtchen“ in den nahe gelegenen Gaststätten und Cafés auf. Zudem ist das WC im Bürgerhaus durch die Baustelle am Bahnhof nicht mehr auf kurzem Wege erreichbar.

Das öffentliche WC wurde von Graffiti-Sprayern und Jugendlichen künstlerisch gestaltet Quelle: Gerlinde Irmscher

Noch zu Beginn des Jahres gab die Gemeinde bekannt, die öffentliche Toilette im ersten Quartal freigeben zu wollen. Doch technische Probleme sorgten für Verzögerungen. Zudem beschmierten Unbekannte kurz nach der Aufstellung die City-Toilette.

Um die Hemmschwelle für ein erneutes Beschmieren zu erhöhen, wurde das WC von Außen verschönert. So sorgten die beiden Berliner Graffiti Sprayer Pascal Lauermann und Patrick Rasch dafür, dass die City-Toilette zum Blickfang wird, und gestalteten diese im Rahmen eines Projektes mit dem Jugendclub Zeuthen.

Zur symbolischen Freigabe war auch Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE) geladen, denn die Toilette stammt ursprünglich aus der Nachbargemeinde, wo sie sich ebenfalls am S-Bahnhof befand.

Von Joice Saß