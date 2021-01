Zeuthen

Die Debatte um die geplante zweite Grundschule in der Gemeinde reißt nicht ab. Erneut werden in Zeuthen Unterschriften gesammelt, diesmal geht es jedoch um eine eventuelle Erweiterung der Grundschule am Wald. Denn die Petition ist eine Reaktion auf die vergangene Sitzung der Gemeindevertretung im Dezember und will eine Mögliche Planung einer Schulerweiterung unterbinden.

Doch von vorn: Während der letzten Sitzung der Gemeindevertretung am 15. Dezember sprach Karin Kaczmarek während der Einwohnerfragestunde eine Grundschulerweiterung an, um so auf die steigende Anzahl der Grundschüler zu reagieren, bis eine weitere Schule zur Verfügung steht. Sie ist Initiatorin der Interessengemeinschaft zum Erhalt der Zeuthener Heide, die sich mit ihrer Petition gegen die Waldrodung für den Grundschulbau und eine erneute Standortsuche einsetzen (MAZ berichtete).

Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) erklärte daraufhin, dass die Verwaltung sich aktuell damit beschäftige, Prognosen zu erstellen, um einschätzen zu können, wie viele Schüler die Gemeinde in den kommenden Jahren erwarten kann. Bisher ist jedoch nur der Bau eines Multifunktionsgebäudes auf dem Gelände der Grundschule am Wald geplant, die durch Räumlichkeiten für die Mensa und den Hort für Entlastung sorgen sollen.

Petition im Netz gestartet

Sarah Heinig, die Elternsprecherin einer ersten Klasse der Grundschule am Wald, hat die letzte Sitzung im Dezember verfolgt und in der vergangenen Woche eine Online-Petition gestartet, die sie den Gemeindevertretern zur kommenden Sitzung am 12. Januar präsentieren möchte. Damit wolle sie deutlich machen, dass eine Erweiterung der Grundschule nicht einmal im Ansatz eine prüfenswerte Option sei, wie sie sagt.

„Zeuthen braucht sobald wie möglich eine zweite Grundschule“, so Heinig. Die Grundschule am Wald sei bereits seit Jahren am Rande ihrer Kapazitäten. „Noch mehr Schüler aufzunehmen, auch mit einem Zusatzbau würde die bestehenden Probleme wie Raumknappheit, Zweckentfremdung der Fachräume, Enge auf dem Pausenhof und massiven Autoverkehr zu den Bring- und Abholzeiten noch verstärken.“

Zudem befürchtet Sarah Heinig, dass durch eine Erweiterung die Gemeindevertreter den Bau einer zweiten Grundschule nicht mehr als dringlich erachten könnten und die Planung somit nicht weiter verfolgt werde. „Aus einer schlechten Notlösung könnte schnell eine schlechte Dauerlösung werden“, so Heinig weiter. Dabei würden die Kinder einen angemessenen Ort zum Lernen benötigen und keine überfüllten Provisorien.

Um eine Diskussion über eine mögliche Grundschulerweiterung zu unterbinden, startete Heinig ihre Petition, die sie online durchführt. Seit Sonntag sammelt sie über die Website Petitionen.com Unterschriften und erhält seitdem viel Unterstützung von Eltern mit Schul- und Kitakindern, wie sie sagt. Bis Dienstagnachmittag (Stand 15.20 Uhr) konnte sie 279 Stimmen für ihr Anliegen gewinnen.

Schon früh Anliegen deutlich machen

Seitens der Verwaltung und der Gemeindevertretung gab es bisher keine konkreten Vorschläge für eine Erweiterung der Grundschule. Dennoch wolle Heinig schon frühestmöglich deutlich machen, dass viele Zeuthener den Bau einer zweiten Grundschule präferieren. Vor allem, da die Interessengemeinschaft zum Erhalt der Zeuthener Heide in ihrem Protest sehr präsent war und seitens der Initiative der Vorschlag zur Erweiterung kam.

Denn durch die Petition der Interessengemeinschaft geriet der bereits gewählte Grundschulstandort in der Münchener Straße ins Wackeln. So stand auf der letzten Sitzung der Gemeindevertretung im Dezember eine erneute Abstimmung zum Standort auf der Tagesordnung, der jedoch aufgrund neuer Informationen seitens der einreichenden Fraktion SPD, Grüne und Linke vorerst zurückgezogen wurde.

