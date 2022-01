Zeuthen

Im Zeuthener Hauptausschuss gab es am Donnerstagabend viele anerkennende Worte für den Einsatz der Erzieher in den Kitas und im Hort in Zeuthen während der Corona-Pandemie. Als kleines Dankeschön sollen die sechs Einrichtungen nun große Obstkörbe für die Mitarbeiter bekommen, versehen mit Grußkarten.

Vorbild Heidesee: Vorschlag im Zeuthener Hauptausschuss

Der Vorschlag kam in der Sitzung von Nadine Selch (CDU). Sie berichtete von einer ähnlichen Aktion des Heideseer Bürgermeisters, der die dortigen Kitas besuchte und ein kleines Zeichen der Wertschätzung hinterlassen habe. „Eine fantastische Idee, auch wir sollten einmal Danke sagen“, sagte sie.

Das stieß auf einhellige Zustimmung bei den Vertretern der anderen Fraktionen und des Rathauses. „Wir würden uns gerne anschließen“, sagte Vize-Bürgermeister Richard Schulz. Er vertrat den erkrankten Bürgermeister Sven Herzberger im Hauptausschuss. Die Obstkörbe werden nun bestellt und sollen bald überreicht werden.

Kita Kinderkiste Zwei in Zeuthen Miersdorf Quelle: Joice Saß

Die Lage in den Kitas war zuvor ein Thema im Ausschuss. Nadine Selch wollte wissen, wie in den kommenden Wochen eine Notbetreuung gewährleistet werden kann. „Die Situation ist angespannt, es gab schon einige Gruppenschließungen. Das wird nicht das Ende der Fahnenstange sein“, sagte sie.

Notbetreuung derzeit in Brandenburg nicht vorgesehen

Die zuständige Amtsleiterin Regina Schulze erklärte, dass eine Notbetreuung derzeit in Brandenburg nicht vorgesehen sei, diese Möglichkeit werde vom zuständigen Ministerium gerade geprüft. Die aktuellen Vorgaben erlauben das noch nicht. „Wir können Gruppen nicht mischen“, sagte sie. Dank der Eltern konnten personelle Engpässe in den Kitas bisher aufgefangen werden. „Wir haben fantastische Eltern. Wer die Möglichkeit hatte, ließ sein Kind zu Hause.“ Das entspannte die Lage in den Kitas etwas.

Ganze Einrichtungen mussten bisher noch nicht geschlossen werden. In der Kita „Kleine Waldgeister“ waren drei Krippengruppen geschlossen, für eine Woche und für anderthalb Wochen. Regina Schulze informierte im Ausschuss darüber, dass alle drei Gruppen ab dem kommenden Montag, 31. Januar, wieder geöffnet sind.

Gruppe in der Kita Kinderkiste für eine Woche geschlossen

In der Kita „Kinderkiste“ wurde am 28. Januar die Gruppe der Vorschulkinder bis zum 4. Februar geschlossen, weil keine Erzieherin mehr für die Kinder da ist. Es gab auch einige Corona-Fälle in der Gruppe.

Eltern fühlten sich gut informiert, wie Ausschussmitglied Anika Darmer (Bündnis 90/Die Grünen) berichtete. „Ein Lob und ein Dank an die Kitaleitung und die Verwaltung. Die Kommunikation war sehr zügig und transparent.“ Sie forderte zugleich, das bestehende Verbot zur Zusammenlegung von Gruppen kritisch zu hinterfragen. Die „teilweise nicht nachvollziehbaren Regelungen“ müssten überarbeitet werden.

Heiko Witte fordert Mut zu pragmatischen Lösungen

Heiko Witte (SPD/ChW) forderte Mut zu pragmatischen Lösungen. „Es muss doch möglich sein, zwei Gruppen zusammenzulegen, wenn in einer Kinder fehlen und es in der anderen zu wenige Erzieher gibt.“ Gruppenschließungen von mehr als einer Woche könnten so vermieden werden.

Im Ausschuss wurde außerdem angeregt, die Kitabeiträge für die Zeit erlassen, in denen Kinder nicht in den Einrichtungen betreut werden können. Nadine Selch sprach das an. Dass Eltern in solchen Fällen die vollen Beiträge weiter zahlen „ohne Gegenleistung“, dürfe kein Dauerzustand sein. „Wir müssen sehen, wie wir den Eltern entgegenkommen können.“

Geplante Erhöhung der Kitabeiträge ist vom Tisch

Vize-Bürgermeister Richard Schulz kündigte dazu einen Vorschlag der Verwaltung für den kommenden Bildungsausschuss an. Die geplante Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung ist bereits vom Tisch. Kämmerin Ramona Silberborth sagte im Ausschuss, die vorgesehene Beitragserhöhung werde nicht im Haushalt 2022 veranschlagt.

Sitzung fand als Zoom-Webinar statt

Der Hauptausschuss wurde online als Zoom-Webinar durchgeführt. Im Sitzungssaal befanden sich nur Ausschussvorsitzender Karl Uwe Fuchs (FDP), der Vize-Bürgermeister und zwei Gemeindevertreter, die anderen Ausschussmitglieder und Rathausvertreter waren online von zu Hause zugeschaltet. Besucher konnten über einen Link auf der Internetseite der Gemeinde an der Sitzung teilnehmen. Laut Karl Uwe Fuchs waren bis zu 20 Zuschauer dabei, das seien viel mehr, als früher zu den Sitzungen in den Saal gekommen sind.

Von Frank Pawlowski