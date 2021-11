Zeuthen

Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) und Philipp Martens (Linke), Vorsitzender der Gemeindevertretung, fanden zu Beginn der letzten Sitzung der Gemeindevertreter lobende Worte für Wehrführer Stefan Wehner. Dieser wurde am 12. November auf der Hauptversammlung der Feuerwehr Zeuthen für seine Arbeit mit dem Ehrenabzeichen des Kreisfeuerwehrbands ausgezeichnet. Nur wenige Wochen zuvor hatte Wehner vom Land Brandenburg das Ehrenzeichen im Brandschutz für Angehörige Freiwilliger Feuerwehren in Silber am Bande erhalten.

Auch Sven Herzberger und Philipp Martens waren auf der Hauptversammlung zugegen und zeigten sich beeindruckt von den Leistungen des Zeutheners. „Wir wollten hervorheben, dass wir sehr stolz darauf sind, hier eine so gute Wehrführung im Ort zu haben“, sagte Martens während der Sitzung. So habe Wehner großes Lob für seine Einsatzbereitschaft erhalten und sich über die Ortsgrenzen hinaus einen Ruf erarbeitet. „Es war sehr beeindruckend im Jahresrückblick zu sehen, welche Leistungen von der Feuerwehr vollbracht wurden“, fuhr der Vorsitzende fort.

Beitragssatzung für Straßenbau geändert

So überreichten die beiden dem Wehrführer im Namen der Gemeinde zum Dank für seinen Verdienst Blumen und einen Einkaufsgutschein als Präsent. Im Anschluss diskutierten die Gemeindevertreter neben dem Einwohnerantrag der Bürgerinitiative „Schillerstraße retten“ (MAZ berichtete) über die vierte Änderungssatzung der Allgemeinen Straßenbaubeitragsatzung.

Denn die Satzung ist derzeit nicht rechtswirksam, wie bei einer rechtlichen Überprüfung festgestellt wurde. Für die Straßenbeleuchtung und die Oberflächenentwässerung bei Hauptverkehrsstraßen ist der Anteil der Gemeinde zu hoch. Dieser soll rückwirkend zum 01. Juni 2015 von 80 auf 65 Prozent gesenkt werden.

So entschied die Mehrheit der Gemeindevertreter, die Straßenbaubeitragssatzung entsprechend ändern zu lassen. Zudem wurde für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gestimmt. Die Becks Schütz Verwaltungs GmbH als Entwickler der seniorengerechten Wohnanlage in der Heinrich-Heine-Straße möchte diese um drei weitere Mehrfamilienhäuser ergänzen, um die Bebauung nach Süden abzurunden.

Dazu soll die dort bereits bestehende Bebauung beseitigt werden. Einige Gemeindevertreter bemängelten während der Sitzung die zu klein geplanten Geh- und Radwege innerhalb des bisherigen Konzeptes. Im Laufe der Planung wolle man diesen Aspekt jedoch weiter im Auge behalten, hieß es. Da nicht alle Tagesordnungspunkte diskutiert werden konnten, findet bereits am Dienstag, dem 30. November, die Fortsetzung statt.

Von Joice Saß