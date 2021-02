Zeuthen

Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Gemeinde als eine der ersten Kommunen in der Region ein Corona-Hilfspaket in Höhe von 100.000 Euro beschlossen hatte, plant die Zeuthener SPD-Fraktion einen erneuten Rettungsfonds zu schaffen.

Diesmal sollen 50.000 Euro für Gewerbetreibende zur Verfügung gestellt werden, die aufgrund des Lockdowns ihren normalen Geschäftsbetrieb schließen mussten. Die aktuelle Lage für die Unternehmer ist mehr als schwierig. Bereits seit vier Monaten dauern die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie an und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Soforthilfen wurden bereits von der Regierung angekündigt und zum Teil ausgezahlt, sind jedoch für die Antragsteller mit einem bürokratischen Aufwand verbunden und für viele nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn die laufenden Kosten müssen von den Gewerbetreibenden auch weiterhin gezahlt werden, trotz fehlender Umsätze.

Mehr Linderung als Existenzrettung

Zur Linderung des wirtschaftlichen Drucks stellt die Zeuthener SPD-Fraktion einen entsprechenden Beschlussantrag. Demnach soll der Rettungsfonds durch verschiedene Maßnahmen finanziert werden. Neben einem Spendenfonds, haushaltsreduzierenden Möglichkeiten und einer Umlage aus dem Vergütungsbudget des Bürgermeisters wird vorgeschlagen die Vergütungspauschalen der Gemeindevertreter im Jahr 2021 um die Hälfte zu reduzieren. Die 50 Prozent sollen dann der Soforthilfe zugute kommen.

Heiko Witte (SPD) ist optimistisch, dass die Gemeindevertreter dem Vorschlag zustimmen werden. „Wir wollen damit etwas für alle Unternehmer tun und auch Vereine mit einbeziehen“, sagt der Fraktionsvorsitzende auf Nachfrage.

Der Beschlussvorschlag sieht zudem vor, Anträge zur Nutzung öffentlichen Straßenlands in diesem Jahr innerhalb von fünf Werktagen zu beantworten und eine Sonderausgabe der Zeitung „Zeuthen am See“ zu finanzieren, in der alle Unternehmer kostenlos Informationen über ihre Angebote veröffentlichen können.

Die Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Zeuthen wird per Video im Mehrzweckraum des Sport- und Kulturzentrums übertragen. Quelle: Josefine Sack

Darüber hinaus schlägt man vor, den „Zeuthen-Tag“ über ein ganzes Wochenende stattfinden zu lassen. Dieser wurde erstmals zum Beginn des vergangenen Jahres veranstaltet. Dort wurden die neuen Zeuthener begrüßt, Netzwerke gepflegt, Ehrenamtler geehrt und für musikalische Auftritte gesorgt.

An so einem „Zeuthen-Wochenende“ könnte man zusätzlich einen Marktplatz für die ortsansässigen Unternehmen organisieren, wie die SPD vorschlägt. In der Schulstraße und der Miersdorfer Straße könnten dann Stände von Gewerbetreibenden und Restaurants stehen, die von der Gemeinde finanziert werden würden.

Entscheidung fällt am 23. Februar

Die Geschäfte könnten zudem eine Sondererlaubnis für eine Öffnung am Sonntag bekommen. „Die Fraktionen sind eingeladen, weitere Vorschläge zu machen“, so Heiko Witte weiter. Sollten die Gemeindevertreter dem Beschlussantrag der SPD zustimmen, könnten die Zeuthener Unternehmen eine Soforthilfe von 1500 Euro beantragen, bis der Fonds ausgeschöpft ist.

Über den Antrag wird im kommenden Ausschuss für Haushalt, Finanzen, kommunales Eigentum, Ordnung, Sicherheit, Katastrophen- und Brandschutz beraten und entschieden. Im vergangenen Jahr sei eine Summe von 39.000 Euro von den Zeuthener Unternehmern abgerufen worden, sagt Heiko Witte. Bedarf werde auch aktuell bestehen.

Zwar würden mit der Soforthilfe keine Existenzen gerettet werden können, dennoch wolle man Gewerbetreibenden damit etwas Gutes tun.

Von Joice Nkaigwa