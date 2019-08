Zeuthen

Im Streit um den Zeuthener Grünstreifen bahnt sich eine Entscheidung an. Am kommenden Dienstag werden die Gemeindevertreter wohl darüber abstimmen, wie es mit dem umstrittenen Streifen Grünland zwischen Ost- und Westpromenade weitergeht. Wie es ausgeht, ist aber völlig unklar. Von einem Verkauf der fraglichen Flächen an die Anwohner über langfristige Pachtverträge bis hin zu einer sofortigen Kündigung der Pacht ist alles möglich.

Grundsätzlich geht es darum, dass die Gemeinde auf einem 15 Meter breiten und 600 Meter langen Streifen Land, das in kommunalem Besitz ist, einen gepflegten Grünstreifen mit Spazierweg anlegen will. Ein entsprechendes Konzept dafür liegt bereits vor. Das Problem ist nur, dass dieser Grünstreifen genau zwischen zwei Straßen liegt und weite Teile dieses Streifens von Anliegern als Erweiterung ihres Gartens genutzt werden. Manche haben ihren Teil offiziell gepachtet, andere nutzen ein Stück der Fläche, ohne Pacht zu zahlen, was von der Gemeinde bislang geduldet wurde. Als die Gemeindevertreter im vorigen Jahr beschlossen, dort einen Grünstreifen anzulegen und die Pachtverträge zu kündigen, waren die Anwohner nicht einbezogen worden. Seither kämpfen sie darum, ihre Flächen behalten zu dürfen. Gleichzeitig wollen sie verhindern, dass ein öffentlicher Fußweg durch ihre Hintergärten führt.

Anwohner werten Konzept als Schnellschuss

Jan Spangenberg, ein Sprecher von rund 25 Anwohnern, die gegen den Grünstreifen sind, wertet das Konzept der Gemeinde dann auch als Schnellschuss. „Die Gemeinde hat nie eine Analyse gemacht, nie einen Bedarf für einen solchen Weg festgestellt“, sagt er. Das habe nun die Anwohnerinitiative in den vergangenen Wochen erledigt. Man sei durch die Nachbarschaft gezogen und habe in den umliegenden Straßen nachgefragt. „Denn das sind die Leute, die den Grünzug im Zweifel nutzen würden. Es fährt ja niemand durch ganz Zeuthen, um in dieser Ecke der Gemeinde spazieren zu gehen“, sagt Spangenberg. Das Ergebnis der Umfrage: „95 Prozent haben gesagt, sie brauchen den Weg nicht und wollen ihn nicht.“

Dass keine Bedarfsanalyse gemacht wurde, bemängelt auch die FDP-Fraktion, zumal bislang auch keine Kostenschätzung für den Grünstreifen vorliegt. Die FDP-Fraktion wird deshalb am kommenden Dienstag beantragen, dass der Beschluss aus dem vergangenen Jahr aufgehoben wird. Den begrünten Fußweg solle die Gemeinde testweise auf einem Stück Land anlegen, das unstrittig ist, weil es dort keine Pächter mehr gibt. „Dann werden wir sehen, ob ein Grünstreifen an einer derart abgelegenen Stelle des Ortes überhaupt genutzt wird“, sagt Fraktionschef Karl Uwe Fuchs. Nach zweieinhalb Jahren soll der Erfolg der Maßnahme dann überprüft wird. „Wenn ein Bedarf erkennbar ist, würden wir die Pachtverträge kündigen. Bis dahin aber nicht“, so Fuchs.

Grüne wollen Zehnjahresfrist einräumen

Der Antrag wurde in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses lange diskutiert und letztlich auch empfohlen. SPD und Teile der Linken wollen offenbar dafür stimmen. Für eine Mehrheit reicht das aber noch nicht.

Falls der FDP-Antrag durchfällt, könnte ein Antrag der Grünen greifen. Die bestehen auf einen öffentlichen Grünstreifen, wollen den Anliegern aber insofern entgegenkommen, dass sie ihn nicht sofort durchsetzen. „Wir würden den Grünstreifen dort realisieren, wo es geht. Den Pächtern, die ihre Flächen gerne behalten wollen, würden wir eine Frist von bis zu zehn Jahren einräumen“, sagt Grünen-Gemeindevertreter Jonas Reif. Damit würde man zumindest aus der aktuellen Situation den Druck nehmen.

Anwohner: Auch Kauf wäre möglich

Aber auch für diesen Antrag zeichnet sich bislang keine klare Mehrheit ab. Sollte er auch abgelehnt werden, könnte es dazu kommen, dass die Gemeinde ihre Muskeln spielen lässt, auf den alten Beschluss besteht und die Pachtverträge für die fraglichen Flächen sofort kündigt. Diese Linie hatte die Fraktion Bürger für Zeuthen zuletzt vertreten.

Damit das möglichst nicht passiert, haben die Anwohner noch einen weiteren Kompromissvorschlag im Gepäck. Sie würden die fraglichen Flächen zur Not auch kaufen, sagt Jan Spangenberg. Allerdings nicht zum regulären Bodenrichtwert, sondern zu einem verbilligten Preis mit einer so genannten Mehrerwerbsklausel. Im Falle eines Weiterverkaufs zu einem höheren Preis würden alle zusätzlichen Erträge dann an die Gemeinde gehen. „Wir werden das vorschlagen, damit es nicht zu einem Eklat kommt“, sagt Jan Spangenberg.

Von Oliver Fischer