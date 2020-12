Zeuthen

Der Standort für eine zweite Grundschule in der Gemeinde Zeuthen sorgt nach wie vor für erhitzte Gemüter. So sammelte die Interessengemeinschatz zum Erhalt der Zeuthener Heide innerhalb kürzester Zeit mehr als 800 Unterschriften für ihre Petition. Diese übergab sie Bürgermeister Sven Herzberger am 1. Dezember – verknüpft mit der Bitte an die Gemeindevertreter, den Beschluss über den Schulstandort noch einmal zu überdenken ( MAZ berichtete).

Denn bereits am 22. September wurde während der Sitzung der Gemeindevertreter beschlossen, dass eine zweite Grundschule in der Münchener Straße entstehen soll. Da dafür ein Waldstück abgeholzt werden muss, schlossen sich mehrere Bürger zusammen, um das zu verhindern. Zur Gemeindevertretersitzung am 15. Dezember reichten Bündnis 90/Grüne, SPD und Linke zwei gemeinsame Anträge ein, um den Beschluss zur Entscheidung im September aufzuheben und über einen neuen Standort abzustimmen.

Beschlussanträge von SPD , Linke und Grüne zurückgezogen

Zur Wahl standen dabei der Zeuthener Winkel Süd, die Schillerstraße und eine noch näher zu bestimmende Fläche im Zeuthener Winkel. Jedoch beantragte Heiko Witte ( SPD) direkt zu Beginn der Sitzung im Namen der antragstellenden Fraktionen die beiden Anträge von der Tagesordnung zu nehmen, was bei einigen Gemeindevertretern für Verwunderung sorgte. „Wir haben ja Montagabend relativ spät die Informationen bekommen für den zusätzlichen Tagesordnungspunkt der Grundschule“, begründete es Witte.

Daher hätten die einreichenden Fraktionen sich darauf geeinigt, die Standortfrage erst dann zu behandeln, wenn Beschlussvorlagen zu dem Thema vorliegen würden. „Das ist offensichtlich nicht der Fall“, sagte Witte weiter. Stattdessen solle die Standortfrage bei einer anderen Sitzung wieder aufgegriffen werden, in der sich die Gemeindevertreter mit der Grundschule befassen.

Dringlichkeitsantrag der FDP

Die FPD-Fraktion zog sich daraufhin zur Beratung zurück, um kurz danach einen Dringlichkeitsantrag zur Bekräftigung einer Standortentscheidung zu fällen. „Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir jetzt Klarheit haben zu dem Standort“, sagte der Fraktionsvorsitzende Karl-Uwe Fuchs. Für den Vorsitzenden der Gemeindevertretung Jonas Reif (Grüne) und Heiko Witte war diese Entscheidung nur bedingt nachvollziehbar.

„Wenn ich die einreichenden Fraktionen richtig verstanden habe, dann ist die Verhandlung ja nicht möglich, weil es neue Grundlagen gibt, die hier erst einmal geklärt werden müssen“, so Jonas Reif. „Mir erschließt sich die Dringlichkeit nicht“, fügte Witte hinzu. Dennoch wurde über den Antrag abgestimmt und die Entscheidung viel knapp aus: zehn Ja-Stimmen, zehn Nein-Stimmung und eine Enthaltung. Somit wurde der Antrag abgelehnt.

Bürgermeister befasst sich mit Petition

Unter den anwesenden Einwohnern sorgte der Dringlichkeitsantrag der FDP für Unmut. Ein Mitglied der Interessengemeinschaft zum Erhalt der Zeuthener Heide meldete sich während der Einwohnerfragestunde zu Wort und erklärte, dass er Zweifel daran hätte, dass sich Bürgermeister Sven Herzberger inhaltlich mit der Petition auseinandersetzen wird. Dieser entgegnete, dass er dazu in den kommenden Wochen eine Stellungnahme verfassen wird.

