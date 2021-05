Zeuthen/Werder

Sie ist die Königin der Instrumente – die Orgel. Aber auch Königinnen kommen in die Jahre und brauchen eine „Auffrischung“. Insbesondere, wenn sie 107 sind. Die unter Denkmalschutz stehende Steinmeyer-Orgel von 1914 in der Zeuthener Martin-Luther-Kirche wird zurzeit in der Alexander Schuke Orgelbau GmbH in Werder (Havel) restauriert.

Kürzlich machten sich Pfarrerin Cornelia Mix, Kantor Christian Finke-Tange sowie Sabine Deller und Detlef Schultzki vom Orgelfreundeskreis auf den Weg, um den Orgelbauern bei der Arbeit an dem Instrument über die Schulter zu schauen. Empfangen wurden sie von Michael Schuke, der zusammen mit seinem Bruder Johannes das Unternehmen leitet. Die Brüder stehen damit in einer langen Tradition. Schon ihr Vater, Großvater und Urgroßvater bauten Orgeln.

Soviel wie möglich vom Original erhalten

„Wenn man die Bauweise der alten Meister sieht, kommt man ins Staunen. Ich empfinde Ehrfurcht vor deren Arbeit“, meinte Michael Schuke, der auch dem Beirat Bund Deutscher Orgelbaumeister angehört.

Ins Staunen kamen auch die Besucher, als sie sich auf die Spur der Steinmeyer-Orgel begaben. Zuerst ging es durch den Montagesaal, wo die restaurierten Instrumente für den Transport vorbereitet werden. In der Holzwerkstatt bauen die Mitarbeiter unter anderem Blasebalg, Klaviatur, Spieltisch und Holzpfeifen. Der Orgelbauer stellte eine neue Windlade vor, die für ein zusätzliches Register der Zeuthener Orgel erforderlich ist. Hölzerne Pfeifen und Pfeifen aus Zinn, neue und restaurierte lagen auf Tischen und in Regalen.

Michael Schuke führte die Besucher durch die Räume der Orgelwerkstatt. Hier zeigt er eine im Bau befindliche hölzerne Pfeife für die Zeuthener Orgel. Quelle: Heidrun Voigt

„Unser Ziel ist es, so viel wie möglich vom alten Material zu erhalten. Das ist sehr zeitaufwendig“, erläuterte Michael Schuke. Er betonte, dass bei der Arbeit die mathematische und physikalische Konstruktion eine Rolle spiele, Windverhältnisse, das akustische Konzept, die Mechaniken und andere Punkte berücksichtigt werden müssten. Bei dem ausgebauten Pfeifenwerk der Zeuthener Orgel werden einige Pfeifen ersetzt, andere aufgearbeitet und die Mechanik gründlich gereinigt.

„Schweineschnauzen“ werden verhindert

„Die Orgel wurde nach einem speziellen Klangideal gebaut, das nach dem Krieg nicht mehr so modern war. In den 60er Jahren haben DDR-Firmen versucht, den Klang zu verändern. Man hat Pfeifen abgeschnitten, andere ersetzt. Viele sehr hell klingende Stimmen wurden eingebracht, die sich nicht mit dem tiefen Klang der Orgel mischen. Das ergab ein raues Klangbild“, erläuterte der Kantor.

Hans Scheffler zeigt eine „Schweineschnauze“. Sie entsteht, wenn die Wandstärke der Pfeife nach oben nicht ausgeübt wird oder wenn kein Qualitätsmaterial verwendet wird. Quelle: Heidrun Voigt

Die Orgelbaufirma Schuke gehört zu den wenigen, die ihre Zinnpfeifen noch selbst herstellen. In der Gießwerkstatt erklärte Hans Scheffler, wie das vor sich geht: Eine 280 Grad Celsius heiße Zinn-Blei-Legierung aus dem Schmelzofen wird leicht abgekühlt und in den Gießschlitten eingefüllt. Die Masse wird auf eine mit feuerfestem Stoff bespannte Sandsteinplatte gegossen. Die so entstandene Metallplatte zurechtgeschnitten und auf die entsprechenden Materialstärken gebracht. Die dünnen Bleche formt man und lötet sie zusammen. Aus den unterschiedlich großen Metallrohren werden die Pfeifen hergestellt.

In der Gießwerkstatt werden die Metallplatten für die Pfeifen gefertigt. In den Gießschlitten (r.) wird die Zinn-Blei-Legierung eingefüllt Quelle: Heidrun Voigt

„Die Pfeifen sind nach oben ausgedünnt, so werden sie stabiler und es können keine ‚Schweineschnauzen‘ entstehen. Auch falsches Material kann solche Deformationen erzeugen“, sagte Hans Scheffler, während er eine verformte Pfeife präsentierte.

Wiedereinweihung der Orgel im August

Die Arbeiten an der Zeuthener Orgel sind weit vorangeschritten. Christian Finke-Tange schätzt, dass in den nächsten Wochen die Pfeifen und Werkteile eingebaut werden. „Dann wird die Orgel intoniert. Jede einzelne der 1.700 Pfeifen den akustischen Verhältnissen der Kirche und den Nachbarpfeifen angepasst. Das ist sehr aufwendig“, weiß der Kantor. Er betont, dass dabei auch darauf geachtet werden müsse, dass die Klangfarbe bei allen Pfeifen gleich sei und die Register gut miteinander gemischt würden. Zum Schluss wird die Orgel gestimmt, damit die Pfeifen die richtige Tonhöhe haben.

Die Orgelbaufirma Schuke Orgelbauer aus sieben Generationen haben die Orgelbaufirma Schuke in den vergangenen 200 Jahren geprägt. Nach dem Tod seines Lehrmeisters Carl Eduard Gesells im Jahr 1894 übernimmt Alexander Schuke die Firma. Ab 1933 leiten seine Söhne Hans-Joachim und Karl Ludwig Schuke das Unternehmen. Im Jahr 1950 entscheiden sich die Brüder, in West-Berlin eine zweite Orgelbauwerkstatt zu gründen. Hans-Joachim Schuke führt das Familienunternehmen in Potsdam allein weiter. 1972 wird es in der DDR verstaatlicht. Orgelbauer Matthias Schuke, Hans-Joachim Schukes zweiter Sohn, führt nach der Wende den Betrieb wieder in Familienhand zurück. 2018 übernehmen Matthias Schukes Söhne, Michael und Johannes, die Geschäftsleitung. Sie ergänzen sich als Orgelbaumeister beziehungsweise Wirtschaftsingenieur ideal. Im Unternehmen sind heute 20 Mitarbeiter, davon drei Auszubildende, tätig.

Ihren großen Auftritt hat die Zeuthener Königin dann am 15. August zur festlichen Einweihung. „Ich freue mich darauf, wenn nach der Sanierung die Orgel wieder im originalen fülligen und samtenen Klang der Romantik tönt“, sagt Christian Finke-Tange.

Und wer neugierig auf die Orgelbaufirma geworden ist, darauf wie traditionelle Handwerkskunst und überliefertes Können Instrumente für Jahrhunderte erschafft, kann in Werder zum Tag der offenen Tür am 25. September vorbeischauen.

Von Heidrun Voigt