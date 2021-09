Neue Stele in Zeuthen - Heimatgeschichte: Warum in Zeuthen an spanische Freiheitskämpfer erinnert wird

Bei einer Feierstunde haben Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) und Beate Behrens von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten im Landkreis Dahme-Spreewald auf dem Platz der Demokratie in Zeuthen (Dahme-Spreewald) eine Stele eingeweiht, die über die Geschichte des Platzes informiert.