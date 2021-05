Zeuthen: Straße für Grundschüler zu gefährlich

Zeuthen

Die Verkehrssicherheit der Zeuthener Grundschüler war ein Thema auf der letzten Sitzung des Ausschusses für Soziales und Bildung der Gemeinde Zeuthen. Der stellvertretende Amtsleiter Michael Sündermann zählte sieben Punkte aus dem Schulwegeplan auf.

Als gefährlichste und unübersichtlichste Stelle nannte er die Fünf-Arm-Kreuzung Forstweg/Miersdorfer Chaussee/Elbestraße in unmittelbarer Nähe der Bildungseinrichtung. Auch der Bahnübergang an der Nordschranke wurde als problematisch eingestuft, ebenso die Dorfstraße/Miersdorfer Chaussee/Hankelweg.

Mögliche Lösung wäre eine Ampel

Bauamtsleiter Wolfgang Schünecke verwies darauf, dass es sich bei der Fünf-Arm-Kreuzung auch um eine Landstraße handele, der Landesbaubetrieb der Baulastträger sei. „Wir lassen ein Verkehrssicherheitsaudit machen und werden uns das Ergebnis ansehen“, stellte Schünecke in Aussicht. Er räumte ein, dass zwischen Miersdorfer Chaussee und Elbestraße eine Fußgängerampel umgesetzt werden könnte.

Im Umfeld der Schule sei es notwendig, weitere Maßnahmen zur Schulwegsicherung zu kanalisieren, stellte der Bauamtsleiter fest. „Eine echte Lösung bekommen wir erst, wenn die Frage der niveaufreien Bahnüberquerung gelöst ist“, gab er zu bedenken. In den nächsten neun Jahren würde es diese nach Aussage des Bürgermeisters nicht geben, stellte Nadine Selch (CDU) fest. Heiko Witte (SPD) meinte, dass es „fatal“ sei, auf eine Tunnellösung zu warten und man davon unabhängig handeln müsse.

Arbeitsgruppe mit der Schule

Axel Hagedorn, Vater eines Grundschülers, regte an, dass man eine Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit der Schule bilden könne, die Schüler und Eltern bei Fragen zur Verkehrssicherheit einbinde. Die Vorsitzende des Sozialausschusses, Karin Sachwitz, zeigte sich offen: „Ich werde diesen Vorschlag an die Fraktionen weitergeben und fragen, wer in einer solchen Arbeitsgruppe mitarbeiten möchte.“

Von Heidrun Voigt