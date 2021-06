Zeuthen

Die Forstallee in Zeuthen musste am Montag vollgesperrt werden. Zwei Pkw kollidierten miteinander, was einen Schaden von etwa 20 000 Euro verursachte. Verletzt wurde niemand. Nachdem die Unfallstelle beräumt worden war, konnte die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Von MAZonline