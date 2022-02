Zeuthen

Das Personal eines Supermarktes in der Goethestraße in Zeuthen rief am Montagnachmittag die Polizei: Zwei Ladendiebe (20 und 37) waren beim Stehlen von Tabakwaren auf frischer Tat gestellt worden waren.

Ein Mitarbeiter schnappte noch einen 43-Jährigen. Die Männer waren bereits polizeibekannt. Zugleich wurde ein Rettungswagen gerufen, der den Ältesten von ihnen ins Krankenhaus brachte.

Von MAZonline