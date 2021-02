Zeuthen

Das Homeschooling stellt viele Eltern vor Herausforderungen. Nicht nur der Aufwand, neben der Arbeit genügend Zeit für die Hausaufgaben der Kinder einzuplanen, auch die technischen Voraussetzungen sind von Haushalt zu Haushalt unterschiedlich. Hat die eine Familie genügend Endgeräte für die Kinder zur Verfügung, scheitert es bei der anderen an einer stabilen Internetverbindung und die nächste hat nicht einmal ein Laptop oder Tablet für das Schulkind zu Hause.

Allgemein sind die Eltern der Schüler der Grundschule am Wald zufrieden mit der Gestaltung des Distanzunterrichts. Eine Umfrage der Elternvertretung unter Schülern und Eltern mit 220 Befragten ergab, dass es dem Großteil im Homeschooling gut gehe und die zur Verfügung gestellten Aufgaben und deren Umfang sowohl strukturiert als auch sorgfältig geplant erscheinen.

„Bei den meisten funktioniert es sehr gut“, sagt der Elternsprecher Herr Heinrich auf Nachfrage. „Die Umfrage ergab jedoch, dass bei drei Prozent der Befragten die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind.“ Die Gemeinde hatte es sich bereits im vergangenen Jahr zur Aufgabe gemacht, möglichst alle Schüler mit technischen Endgeräten zu Hause zu versorgt.

Antrag bereits am 15. Dezember gestellt

So wurde ermittelt, dass 72 Kinder der Grundschule am Wald und 40 Schüler der Paul-Dessau-Gesamtschule Bedarf hätten. Ein entsprechender Antrag zur Anschaffung der Tablets wurde bereits am 15. Dezember von den Gemeindevertretern beschlossen. Auf der vergangenen Sondersitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Familie erklärte die Verwaltung, dass die Endgeräte bestellt wurden und zum Ende des Monats eintreffen sollen.

Dieser Umstand stieß auf Unmut bei den Gemeindevertretern, da selbst nach Eintreffen der Endgeräte diese erst einmal mit Lizenzen versehen werden müssen, um einsatzbereit zu sein. Diese könnten dann vermutlich erst Ende März an die Schüler ausgehändigt werden. Bis dahin könnte der Präsenzunterricht jedoch wieder stattfinden. „Gerade jetzt im Lockdown müssen wir alles versuchen, um jedem Schüler den Online-Unterricht zu ermöglichen“, erklärt Heiko Witte (SPD) gegenüber MAZ.

Ein Alternativvorschlag dazu kam von den Elternvertretern. Denn aus dem Medienfitprogramm befinden sich noch 120 Tablets an der Grundschule, die so den Schüler zu Gute kommen könnten. Seitens der Verwaltung sollten diese mit den noch kommenden Endgeräten zusammen an die Kinder ausgehändigt werden. Viele Gemeindevertreter reagierten auf diese Information mit Unverständnis, da die Tablets bereits hätten verteilt werden können.

„Dass 120 Endgeräte immer noch nicht an bedürftige SchülerInnen ausgeliehen werden konnten, ist aus meiner Sicht unverzeihlich“, so Heiko Witte. Auch Anika Darmer (Grüne) reagierte bestürzt: „Da blutet mir das Herz.“ Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) zeigte sich ebenfalls irritiert und besprach die Problematik bereits am nächsten Tag mit der Verwaltung.

Ende März soll Unterricht im Wechselmodell stattfinden

Nun wolle man mit externer Unterstützung die Tablets schnellstmöglich fit machen. „Spätestens im März, wenn dann eventuell Unterricht im Wechselmodell stattfindet, könnten die Geräte ausgeteilt werden“, so Sven Herzberger auf Nachfrage. Besser wäre es gewesen, die Tablets jetzt schon nutzen zu können, doch zu spät sei es nicht, erklärt er. „Da die Geräte explizit für digitale Hausarbeiten sind und nicht nur für die Pandemie angeschafft wurden, werden sie auch noch darüber hinaus genutzt.“

Auf das Angebot der Elternvertreter, die Verwaltung beim Aufspielen der Geräte zu unterstützen, komme er gern zurück und begrüße das Engagement. Zudem schlug Anika Darmer eine Spendenaktion vor, um so den Kindern Endgeräte schnellstmöglich zur Verfügung stellen zu können.

Von Joice Nkaigwa