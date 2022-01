Zeuthen

Kautionsbetrüger versuchten am Donnerstagnachmittag ihr kriminelles Spiel in Zeuthen: Am Telefon wollten sie einer 85 Jahre alten Frau erzählen, dass ihre Schwiegertochter schuldhaft einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem ein Kind ums Leben gekommen sein soll. Die Betrüger gaben sich als Mitarbeiter einer Rechtsanwaltskanzlei aus, die regeln wollten, dass die Verursacherin nach Zahlung einer Kaution von 46.000 Euro aus dem Gefängnis entlassen wird. Zu einer Geldübergabe kam es nicht.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In diesem Zusammenhang nochmals folgende wichtigen Hinweise der Polizei: In keinem Fall werden sich Staatsanwälte, Gerichte oder die Polizei telefonisch oder persönlich an Sie wenden, um Bargeld oder gar Wertgegenstände, Schmuck oder Edelmetalle zur Abdeckung offenstehender Verfahren entgegenzunehmen.

Bargeld als Kaution gibt es in Deutschland nicht

Kautionen in Form von Bargeld gibt es im deutschen Rechtssystem nicht. Vielmehr geht jeder Forderung ein Schriftwechsel voraus und Sie haben stets die Gelegenheit, sich die Legitimation eines Behördenvertreters von dessen Dienststelle bestätigen zu lassen. Seien Sie skeptisch, wenn Unbekannte bei Ihnen anrufen. Kontakttelefonnummern und Hinweise zum Schutz vor aktuellen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei.brandenburg.de.

Von MAZonline