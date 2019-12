Tuberkulose-Fall an Zeuthener Gesamtschule

Zeuthen

An der Paul-Dessau-Gesamtschule in Zeuthen ist ein Tuberkulose-Fall aufgetreten. Das hat der Landkreis der MAZ am Montag bestätigt. Die Schulleitung hatte die Eltern mit einem Schreiben vom 29. November über diesen Fall informiert, wie jetzt erst bekannt geworden ist. Daraus geht hervor, dass eine Schülerin der Jahrgangsstufe 13 betroffen ist.

Die Schulleitung habe sofort nach dem Bekanntwerden des Vorfalls das Gesundheitsamt des Landkreises und das Schulamt informiert. Das Gesundheitsamt ermittle nun alle Kontaktpersonen der Schülerin. Die Schule bittet in dem Schreiben die Eltern, ihre Kinder auf grundlegende Hygieneregeln hinzuweisen und bittet außerdem um besonnenes Handeln.

Untersuchungen beim Gesundheitsamt

Das Gesundheitsamt des Landkreises sei Ende November von der Schule über einen Tbc-Fall bei einer Schülerin an der Paul-Dessau-Schule informiert worden, so Kreissprecher Bernhard Schulz. Alle Mitschüler und Lehrer der Betroffenen seien informiert worden und hätten Untersuchungstermine am 5. oder 10. Dezember beim Gesundheitsamt bekommen. „Hierbei kann mithilfe eines Bluttests festgestellt werden, ob sich die Kontaktpersonen angesteckt haben“, so Kreissprecher Bernhard Schulz. „Durch eine Behandlung mit Antibiotika kann verhindert werden, dass die Erkrankung ausbricht.“ Ob es Infektionen von Kontaktpersonen gab, sagte Schulz nicht.

Infektionsrisiko für Mitschüler gebannt

Wie es der infizierten Schülerin im Moment geht, dazu gibt der Landkreis keine Informationen heraus. „Über den Zustand von Patienten gibt die Kreisverwaltung grundsätzlich keine Informationen weiter“, so Schulz. Klar ist nur, dass sie isoliert wurde und die Schule erst wieder besuchen kann, wenn von ihr keine Ansteckungsgefahr mehr ausgeht. Damit sei auch das Infektionsrisiko für ihre Mitschüler und die Lehrer gebannt. Die schnelle Isolierung der Erkrankten und die schnelle Therapie sowie die Untersuchung der Kontaktpersonen seien die wesentlichen Maßnahmen gegen eine weitere Verbreitung der Krankheit.

Weitere Tuberkulosefälle sind dem Gesundheitsamt in Zeuthen und Umgebung nicht bekannt. Wo sich die Schülerin angesteckt hat, ist laut Landkreis derzeit nicht klar, dies werde aber vom Gesundheitsamt untersucht, so Bernhard Schulz.

Nur enge Kontaktpersonen gefährdet

Grundsätzlich besteht eine Infektionsgefahr nur für enge Kontaktpersonen eines Erkrankten, hieß es vom Landkreis. Das seien Familienmitglieder, allerdings auch Mitschüler und Lehrer, die sich über viele Stunden mit der Infizierten in einem Raum aufgehalten haben.

Der Schulbetrieb läuft nach Informationen des Landkreises nach der Isolierung der Schülerin weiter. Die Gemeinde, die auch Schulträger ist, war für weitere Auskünfte am Montag nicht zu erreichen.

Von Carsten Schäfer und Frank Pawlowski