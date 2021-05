Zeuthen

Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann übergab am Mittwoch 4000 Euro aus der Konzessionsabgabe Lotto des Landes Brandenburg an den Segelclub Zeuthen. „Der gemeinnützige Segelsportverein in Zeuthen kümmert sich vor allem um die Förderung des Kinder-und Jugendsports. Ich begrüße dieses ehrenamtliche Engagement der Mitglieder. Mit den Lottomitteln wollen wir Projekte fördern, die nicht in den üblichen Förderprogrammen berücksichtigt werden können, jedoch von Bedeutung für die Menschen vor Ort sind“, sagt der Minister bei der Übergabe an Vereinsvorsitzenden Jens Wille.

Mit den Lottomitteln soll der Verein bei der Errichtung einer neuen Bootshebeanlage unterstützt werden, damit die Kinder und Jugendlichen ihre Boote sicher ins Wasser und wieder aus dem Wasser heraus bekommen.

Hilfe aus Lottomitteln

Weil die bisherige Hebeanlage nicht mehr funktionstüchtig ist und eine Reparatur nicht möglich ist, kommt nur eine Neuanschaffung in Betracht. Da nun mit Hilfe der Lottomittel das Projekt realisiert werden kann, bedanken sich Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) und Jens Wille bei dem Minister. Dieser konnte im Anschluss an die Übergabe, den Mädchen und Jungen bei einer Trainingseinheit zusehen: „Ich kann nur sagen, bleibt dran an dem Sport, in dem Teamgeist und Toleranz gefordert sind“.

Von Gerlinde Irmscher